Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харків під обстрілом ❓ Деокупація Півдня 🎆 "Бавовна" в Росії 📺
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Брітні Спірс нагодувала чужу дитину пластиліном під час медового місяця

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 липня, 16:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поп-діва познайомилася з молодою сім'єю із двома дітьми. Спілкування з 6-місячним дівчинкою дуже вразило 40-річну співачку
Брітні Спірс на відпочинку познайомилася з 6-місячною дівчинкою з Чикаго
Брітні Спірс на відпочинку познайомилася з 6-місячною дівчинкою з Чикаго / Фото: instagram.com/britneyspears

Буквально вчора Брітні Спірс повернулася із медового місяця на островах, де засмагала топлес і запалювала на яхті разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі.

Окрім засмаги та моря вражень, у співачки з'явилися нові знайомі. У своєму Instagram Спірс поділилася фотографіями із чарівною 6-місячною дівчинко.

Реклама

Із батьками дівчинки Брітні познайомилася під час відпочинку. Сім'я з двома дітьми справила неймовірне враження на поп-зірку.

Боже, яка гарна родина… Я грала у пінг-понг з їхнім 4-річним хлопчиком… Він був таким накачаним… начебто він качався у 4… у мене погано з іменами, але я пам'ятаю його звали Генрі, – розповіла співачка.

Виконавиця сказала, що хлопчик нагадав їй своїх синів, коли вони були у такому віці.

Реклама

Але найзапам'ятливішим моментом для Брітні стало те, як вони разом із малям стали їсти...пластилін! Зірка явно відвикла від спілкування з маленькими дітьми і була не в курсі нових "ніштяків" у дитячому світі.

Малятко їла рожевий пластилін, але мама сказала: "Ти можеш його їсти" ... Я думала, що вона знущається з мене! Вона порадила мені спробувати... так що я сіла з цією прекрасною родиною та з'їла рожевий пластилін, – здивувала шанувальників Спірс.

Як розповіла Брітні, ця родина приїхала з Чикаго, де співачка купила улюблені джинси. Тепер вони переписуються електронною поштою.

Реклама

Зустріч з малюком стала дуже зворушливою для американської співачки. Нагадаємо, що незадовго до весілля Брітні Спірс втратила свою дитину через викидень.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти