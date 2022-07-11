Брітні Спірс нагодувала чужу дитину пластиліном під час медового місяця

Буквально вчора Брітні Спірс повернулася із медового місяця на островах, де засмагала топлес і запалювала на яхті разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі.
Окрім засмаги та моря вражень, у співачки з'явилися нові знайомі. У своєму Instagram Спірс поділилася фотографіями із чарівною 6-місячною дівчинко.
Із батьками дівчинки Брітні познайомилася під час відпочинку. Сім'я з двома дітьми справила неймовірне враження на поп-зірку.
Боже, яка гарна родина… Я грала у пінг-понг з їхнім 4-річним хлопчиком… Він був таким накачаним… начебто він качався у 4… у мене погано з іменами, але я пам'ятаю його звали Генрі, – розповіла співачка.
Виконавиця сказала, що хлопчик нагадав їй своїх синів, коли вони були у такому віці.
Але найзапам'ятливішим моментом для Брітні стало те, як вони разом із малям стали їсти...пластилін! Зірка явно відвикла від спілкування з маленькими дітьми і була не в курсі нових "ніштяків" у дитячому світі.
Малятко їла рожевий пластилін, але мама сказала: "Ти можеш його їсти" ... Я думала, що вона знущається з мене! Вона порадила мені спробувати... так що я сіла з цією прекрасною родиною та з'їла рожевий пластилін, – здивувала шанувальників Спірс.
Як розповіла Брітні, ця родина приїхала з Чикаго, де співачка купила улюблені джинси. Тепер вони переписуються електронною поштою.
Зустріч з малюком стала дуже зворушливою для американської співачки. Нагадаємо, що незадовго до весілля Брітні Спірс втратила свою дитину через викидень.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"