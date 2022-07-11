Брітні Спірс нагодувала чужу дитину пластиліном під час медового місяця

Поп-діва познайомилася з молодою сім'єю із двома дітьми. Спілкування з 6-місячним дівчинкою дуже вразило 40-річну співачку

Брітні Спірс на відпочинку познайомилася з 6-місячною дівчинкою з Чикаго / Фото: instagram.com/britneyspears

Буквально вчора Брітні Спірс повернулася із медового місяця на островах, де засмагала топлес і запалювала на яхті разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі.

Окрім засмаги та моря вражень, у співачки з'явилися нові знайомі. У своєму Instagram Спірс поділилася фотографіями із чарівною 6-місячною дівчинко.

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Із батьками дівчинки Брітні познайомилася під час відпочинку. Сім'я з двома дітьми справила неймовірне враження на поп-зірку.

Боже, яка гарна родина… Я грала у пінг-понг з їхнім 4-річним хлопчиком… Він був таким накачаним… начебто він качався у 4… у мене погано з іменами, але я пам'ятаю його звали Генрі, – розповіла співачка.

Виконавиця сказала, що хлопчик нагадав їй своїх синів, коли вони були у такому віці.

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Але найзапам'ятливішим моментом для Брітні стало те, як вони разом із малям стали їсти...пластилін! Зірка явно відвикла від спілкування з маленькими дітьми і була не в курсі нових "ніштяків" у дитячому світі.

Малятко їла рожевий пластилін, але мама сказала: "Ти можеш його їсти" ... Я думала, що вона знущається з мене! Вона порадила мені спробувати... так що я сіла з цією прекрасною родиною та з'їла рожевий пластилін, – здивувала шанувальників Спірс.

Як розповіла Брітні, ця родина приїхала з Чикаго, де співачка купила улюблені джинси. Тепер вони переписуються електронною поштою.

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Зустріч з малюком стала дуже зворушливою для американської співачки. Нагадаємо, що незадовго до весілля Брітні Спірс втратила свою дитину через викидень.