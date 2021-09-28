Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Зізнання MELOVIN'a

Ашіон vs Ткаченко

Меган в міні

Страшенно красиві

Дівчина Пустовіта

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Брітні Спірс назвала документалки про себе "божевіллям". Фани знову переживають за співачку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 11:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Брітні Спірс опублікувала новий пост, який присвятила документальним фільму про себе. Але фани не вірять, що публікацію робила співачка
/ Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс знову у всіх на слуху через розбірки з батьком. Такий сюжет багато компаній просто не могли пропустити і стали знімати документальні фільми про співачку. Напередодні чергового судового слухання у справі про опіку над Брітні Спірс Netflix показав трейлер фільму "Брітні проти Спірс", а Hulu і The New York Times випустили другу частину "Контролюючи Брітні Спірс".

У себе в Instagram співачка вирішила прокоментувати документальні фільми про себе і своє життя. Вона розповіла фанатам, що подивилася уривок з нової документальної картини, не уточнивши, якої саме.

Друзі, це божевілля. Я трохи подивилася останній документальний фільм і повинна сказати, що кілька разів намагалася зрозуміти, що відбувається. Я дійсно намагаюся відсторонитися від цієї драми. По-перше, це в минулому. По-друге, може діалог звучати краще? По-третє, нічого собі, вони використовували найкрасивіші мої кадри в світі! Що я можу сказати, – написала співачка.

Реклама

До речі, раніше співачка написала "все це неправда", але потім відредагувала пост.

Скріншот: Instagram
Реклама

Після того як стало відомо, що у Джеремі Спірс був доступ до телефону дочки, фанати стали сумніватися, що цей пост написала співачка.

  • "Це не Брітні! Поверніть їй Instagram!"
  • "Омг, що відбувається?"
  • "Свободу Брітні! Це не вона, друзі"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

За опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою про неї.

Реклама

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок в Україні
Цікавить
Прем'єра
Фільм-портрет про принца Філіпа. Спогади королівської сім'ї
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти