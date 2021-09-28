Брітні Спірс назвала документалки про себе "божевіллям". Фани знову переживають за співачку

Брітні Спірс знову у всіх на слуху через розбірки з батьком. Такий сюжет багато компаній просто не могли пропустити і стали знімати документальні фільми про співачку. Напередодні чергового судового слухання у справі про опіку над Брітні Спірс Netflix показав трейлер фільму "Брітні проти Спірс", а Hulu і The New York Times випустили другу частину "Контролюючи Брітні Спірс".
У себе в Instagram співачка вирішила прокоментувати документальні фільми про себе і своє життя. Вона розповіла фанатам, що подивилася уривок з нової документальної картини, не уточнивши, якої саме.
Друзі, це божевілля. Я трохи подивилася останній документальний фільм і повинна сказати, що кілька разів намагалася зрозуміти, що відбувається. Я дійсно намагаюся відсторонитися від цієї драми. По-перше, це в минулому. По-друге, може діалог звучати краще? По-третє, нічого собі, вони використовували найкрасивіші мої кадри в світі! Що я можу сказати, – написала співачка.
До речі, раніше співачка написала "все це неправда", але потім відредагувала пост.
Після того як стало відомо, що у Джеремі Спірс був доступ до телефону дочки, фанати стали сумніватися, що цей пост написала співачка.
- "Це не Брітні! Поверніть їй Instagram!"
- "Омг, що відбувається?"
- "Свободу Брітні! Це не вона, друзі"
Чому Брітні Спірс бореться за свободу?
Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.
За опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою про неї.
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