Брітні Спірс не збирається запрошувати нікого з рідних на своє весілля

Популярна американська співачка зустрічається з фітнес-інструктором Семом Асгарі п'ять років. У вересні бойфренд освідчився Брітні

Брітні Спірс почала підготовку у весілля із Семом Асгарі / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс встигає не лише насолоджуватися довгоочікуваною свободою, але і готуватися до весілля. За чутками, співачка планувала влаштувати свято у день свого 40-річчя, але потім від цієї ідеї відмовилася.

Коли відбудеться весілля, поки що не відомо. Інсайдери розповідають, що підготовка триває повним ходом, але серед гостей Брітні не хоче бачити своїх рідних – матір, батька, сестру, брата. Про це пише Us Weekly.

Реклама

Брітні не може дочекатися, щоб вийти заміж і по-справжньому розпочати своє життя. Вони вже почали планування, і вона така щаслива, що нарешті вирішила це. Наразі ніхто з її родини не буде запрошений на весілля.

Брітні Спірс і Сем Асгарі відправились у подорож. / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, Брітні Спірс та фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримує її під час судових розглядів з її батьком.

Дізнайтесь інші новини: