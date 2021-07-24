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Брітні Спірс оголила груди в Instagram: реакція Мережі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
24 липня, 15:18
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Шанувальники Брітні Спірс в захваті від її нової фотографії, на якій поп-зірка позує з оголеними грудьми
Брітні Спірс оголила груди в Instagram
Брітні Спірс оголила груди в Instagram / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка нещодавно назвала свою сестру "підлою дупою", стала частіше постити в Instagram, а її контент здається більш живим і десь навіть провокаційним. На цей раз співачка не стала танцювати або писати довгий текст, а просто сфотографувалася в самих лише коротеньких шортах.

Груди Брітні прикрила руками, а волосся акуратно зібрала на маківці. Чи варто говорити, що поп-принцеса виглядає дуже красиво)

Не складно здогадатися, як відреагували на цей кадр фоловери Спірс. У коментарях зірку засипали компліментами, Періс Гілтон теж залишила коротке повідомлення під фото.

  • "Це гаряче"
  • "Зламала інтернет"
  • "Свободу Брітті!"

Скріншот: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що наприкінці червня Брітні Спірс виступила в суді. Вона вимагала припинити опіку батька над собою і шокувала зізнанням, що її буквально годували психотропними речовинами і забороняли заводити дітей.

Слова Брітні підтвердив її колишній охоронець Фернандо Флорес, який працював у зірки в 2010 році. За його словами, щоп'ятниці співачці давали коктейль з сильнодіючих препаратів, а батько знаменитості контролював кожен її крок.

Протягом 13 років Брітні Спірс знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Вона не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси і концертну діяльність.

У відеосюжеті нижче дізнайтеся, чому раніше заарештували екс-дружина Брітні Спірс:

Раніше ми розповіли все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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