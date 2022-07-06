Брітні Спірс оголила груди та запалила на яхті з чоловіком під час медового місяця (відео)

Співачка не прогавила можливості похвалитися підтягнутою фігурою. І розповіла на скільки схудла

Брітні Спірс показала, як проводить із чоловіком медовий місяць / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально тиждень тому Брітні Спірс поскаржилася своїм шанувальникам на відсутність медового місяця після весілля. Але співачка та її чоловік Сем Асгарі все ж таки відклали домашні справи і знайшли час для невеликого вікенду.

Молодята вирушили насолодитися пляжним відпочинком на островах. Щаслива виконавиця поділилася першими кадрами з медового місяця Instagram.

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На відео Брітні у блискучому бікіні запалює на яхті разом зі своїм чоловіком. Пара не соромлячись демонструє почуття на камеру.

На пляжі Спірс розпалилася так, що зняла з себе верх купальника. Зірка з оголеними грудьми показала, як ніжиться на океанських хвилях.

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Ні, це не кампанія "Дівчата божеволіють". Це просто я живу своїм життям! Ось що відбувається, коли ви вирушаєте у двотижневу відпустку на яхті островами ... стрибати з острова на острів – божевілля! Дівчатка, якщо ви хочете схуднути, політайте вертольотом, і ви втратите всю свою рідину від нервозності...Я думаю, що скинула 4 фунти за день…, – написала Брітні.

Раніше ми показували, яким було весілля Брітні Спірс із її колишнім чоловіком 17 років тому.