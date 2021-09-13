Брітні Спірс оголосила про заручини з молодим бойфрендом (відео)

Після того, як з'явився шанс позбутися опіки батька Брітні Спірс поділилася ще однією радісною новиною. 27-річний бойфренд співачки Сем Асгарі зробив їй пропозицію . Про це Брітні розповіла в Instagram.
Співачка опублікувала відео з каблучкою на безіменному пальці.
Чорт, я не можу в це повірити, – підписала відео Брітні Спірс.
У коментарях прихильники почали вітати співачку з такою радісною подією.
- "Вітаю, Брітні"
- "Вітаємо, Брітні! Ми щасливі за тебе"
- "Так щасливі за тебе, королева"
Брітні Спірс і фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримує її під час судових розглядів з її батьком.
Чому Брітні Спірс бореться за свободу?
Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.
У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою.
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