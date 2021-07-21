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Брітні Спірс заручена з 27-річним Семом Асгарі – ЗМІ

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 11:06
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Американська співачка, яка з 2008 року знаходиться під опікою батька і бореться за право самостійно контролювати своє життя, не має права виходити заміж без його дозволу
Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці
Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці / Фото: Скріншот из Daily Mail, instagram.com/samasghari

Співачка Брітні Спірс, яка зізналася, що її накачували літієм і забороняли вагітніти, була помічена з обручкою на безіменному пальці. Зірку сфотографували в Лос-Анджелесі в компанії її бойфренда, 27-річного тренера Сема Асгарі.

Як повідомляє Fox News, Брітні Спірс і Сема Асгарі сфотографували, коли вони заїжджали за чашкою кави.

Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці
Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці / Фото: Скріншот з YouTube

Брітні та Сем сиділи в машині й мило спілкувалися, коли їх зняли папараці.

Брітні Спірс
Брітні Спірс / Фото: Скріншот из Daily Mail

Коли Брітні потягнулася за кавою до баристи, то на її безіменному пальці красувалася обручка.

Брітні Спірс одягла обручку
Брітні Спірс одягла обручку / Фото: Скріншот из Daily Mail

Ще минулого місяця Спірс казала про своє бажання вийти заміж і завести дітей, але, за її словами, опіка батька забороняє їй це робити.

Я просто хочу повернути своє життя. Усе, що я хочу – це володіти моїми грошима і щоб мій хлопець міг водити мене на своїй машині. Я хочу подати в суд на мою сім'ю, – заявила Брітні Спірс під час свідчень в суді 23 червня.

До речі, ще у 2017 році Брітні Спірс планувала купити собі сама обручку.

У відеосюжеті нижче дізнайтеся, чому раніше заарештували екс-чоловіка Брітні Спірс:

Раніше Брітні Спірс у відвертому відео з танцями залишила послання сестрі та назвала її "підлою дуп*ю".

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

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