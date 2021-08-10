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Брітні Спірс знову програла "батькові-тирану" в суді. Джеймі продовжує користуватися її грошима

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
10 серпня, 18:40
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39-річна попспівачка з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька. Зірка не може розпоряджатися своїми ж грошима і навіть заводити дітей без дозволу батька
Брітні Спірс програла в суді батькові
Брітні Спірс програла в суді батькові / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально на днях американська співачка Брітні Спірс порадувала хорошими новинами шанувальників і вперше в житті отримала iPad. Однак за цим виникли і сумні новини: суд відмовився позбавити її батька права розпоряджатися її майном.

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Як повідомляє NBC, верховна суддя Лос-Анджелеса відхилила клопотання адвоката Метью Розенгарта про продовження слухання з метою усунення Джеймі Спірса з посади фінансового опікуна. Це означає, що як мінімум до наступного засідання з цього питання – 29 вересня – батько Брітні Спірс залишається єдиним розпорядником її власності. В цій ситуації, мається на увазі особняк співачки, який вона хотіла собі повернути.

У заяві адвоката Брітні Спірс йдеться, що відсторонення Джеймі Спірса з посади фінансового опікуна має важливе значення. Не виключено, що батько Брітні просто використовує нею зароблені гроші. Однак суд не знайшов у діях батька Брітні нічого, що б могло шкодити їй фізично або психологічно.

Батько Брітні Спірс, Джеймі Спірс продовжує бути її опікуном
Батько Брітні Спірс, Джеймі Спірс продовжує бути її опікуном / Фото: Getty Images

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

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Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Детальніше про життя Брітні Спірс і боротьбі за свободу – дізнайтеся в цьому відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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