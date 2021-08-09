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Брітні Спірс порадувала новинами у справі про боротьбу з батьком: Усе набагато краще, ніж я очікувала

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 13:43
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Американська поп-співачка вперше розповіла про ситуацію з опікунством на камеру. Зірка з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька і не може розпоряджатися своїм життям
Брітні Спірс заявила, що її становище покращилося
Брітні Спірс заявила, що її становище покращилося / Фото: instagram.com/britneyspears

Співачка Брітні Спірс, батько якої знову хоче відправити її в психлікарню, запевнила шанувальників, що її становище покращилося. За словами Брітні, все набагато краще, ніж вона очікувала.

Новим відео Брітні Спірс поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Добре, я впевнена, що багатьом з вас цікаво, як у мене справи. А так як все стало явним – все таємне проявилося – і ви, народ, знаєте мою ситуацію, я дійсно хочу повідомити вам, що все набагато краще, ніж я коли-небудь очікувала, – розповіла артистка.

Після цього Брітні Спірс почала відповідати на дивні питання, які їй нібито ставили шанувальники. Насправді ж, це вигадані питання, наприклад: улюблений магазин одягу Брітні, улюблений ароматний лосьйон, чипси і так далі.

Хто придумав артистці цю промову – невідомо. У коментарях прихильники написали, що їм цікаво дізнатися лише про те, що зараз відбувається з Брітні, а не про її улюблені речі.

Втім, така заява з боку співачки відбулася на тлі новин про те, що їй вдалося найняти власного адвоката – Метью Розенгарта, який свого часу захищав в суді Стівена Спілберга.

З того часу адвокат закликав суд до того, щоб зняти батька Брітні, Джеймі Спірса, з поста її опікуна.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

Детальніше про життя Брітні Спірс і боротьбі за свободу – дізнайтеся в цьому відео:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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