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Брітні Спірс – вільна! Співачка позбулася опікунства батька через 13 років

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 07:18
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Американська зірка з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька і не могла розпоряджатися своїм життям
Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

Хороші новини для Брітні Спірс! Її батько Джеймі більше не зможе розпоряджатися фінансами співачки і втручатися в її життя. Суд в Лос-Анджелесі відсторонив батька артистки від опікунства над нею. Про це пише CNN.

У співачки з'явився новий опікун, але адвокати співачки називають це тимчасовим рішенням. Контроль за фінансами Брітні Спірс поки що переданий її бухгалтеру Джону Забілу. Опікуна призначили за згодою Брітні.

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Брітні Спірс і Джеймі Спірс
Брітні Спірс і Джеймі Спірс / Фото: Getty Images

Боротьба за повну свободу триває. Слухання про питання повного припинення опікунства відбудеться 12 листопада.

Брітні доведеться зустрітися з батьком на наступному засіданні. Обидві сторони ще мають дати свідчення.

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Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірс був доступ до телефону зірки. Він таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходилася під повним контролем свого батька, який входив в число 10 її опікунів . Співачка не могал вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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