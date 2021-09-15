Брітні Спірс видалила Instagram і пояснила, що насправді відбувається

Фанати Брітні Спірс стали панікувати, коли не побачили публікацій співачки. У Мережі відразу ж заговорили про проблеми артистки з батьком

Брітні Спірс видалила Instagram / Фото: Getty Images

Профіль Брітні Спірс в Instagram став недоступний після повідомлення про заручини зі своїм бойфрендом . Фани артистки стали писати свої припущення, супроводивши публікації з популярним хештегом FreeBritney.

Реклама

Але через час артистка вийшла на зв'язок в Twitter . Вона запевняє, що з нею все гаразд. Зараз вона просто хоче відпочити від соцмереж і відсвяткувати заручини з Семом Асгарі. Брітні обіцяє незабаром повернутися.

Нагадаємо, Брітні Спірс і фітнес-інструктор Сем Асгарі познайомилися в 2016 році на зйомках її кліпу Slumber Party, після чого почали зустрічатися. Бойфренд співачки підтримує її під час судових розглядів з її батьком.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Реклама

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька , який входить до числа 10 її опікунів. Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомгу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і грабує її, прикриваючись турботою.

Реклама

Інші новини про співачку: