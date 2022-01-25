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Брітні Спірс втомилася від постійного стеження за нею: Ідіть на х*й. Хочу мати можливість бігати голяка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 10:12
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Американська співачка насолоджується довгоочікуваною свободою. Брітні Спірс зараз проводить час на Гаїті
Брітні Спірс звернулася до папараці
Брітні Спірс звернулася до папараці / Фото: instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс, яка нещодавно посварилася із сестрою , опублікувала в Instagram гнівний піст. Співачка зазначила, що через погане самопочуття схудла, а навіть на відпочинку не може розслабитись – за кожним її кроком стежать папараці та намагаються її сфотографувати.

Я зіткнулася з жахливою нудотою на відпочинку. Пам'ятаю, що востаннє зі мною таке було під час вагітності. Я схудла і важу менше, ніж потрібно... Я щодня ходжу в спортзал, щоб бути здоровою... Я прокидаюся, і моє тіло таке маленьке, але засоби масової інформації, що ховаються тут, змушують мене захищатися, як завжди... так що , якщо ви знаходитесь біля моєї кімнати, намагаючись зробити ще один дешевий знімок мене, будь ласка, йдіть на х*й і дайте мені спокій !!!! Я хочу мати можливість бігати голяка, якщо захочу – заявила Брітні, опублікувавши відео та продемонструвавши свою фігуру.

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Брітні зазначила, що їй подобається готель, в якому вони із Семом Асгарі зупинилися, але папараці псують відпочинок.

Дякуємо за цей готель, за найсмачнішу їжу. Тут все чудово. Єдине, чого я хочу, то це, щоб від мене відстали папараці! І хоч папараці жахливі, Мауї – це абсолютне чаклунство. Спасибі Ісусу за це місце

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що отця Брітні Спірс судитимуть через стеження за дочкою .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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