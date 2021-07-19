Брітні Спірс у відвертому відео з танцями залишила послання сестрі і назвала її "підлою ду**ю"

39-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує боротися за свою свободу. Зірка з 2008 року знаходиться під опікунством свого батька, який повністю її контролює

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Попспівачка Брітні Спірс, яка заявила про завершення кар'єри через опікунство батька і вилаялася на хейтерів, записала нове танцювальне відео. У своєму недавньому пості зірка залишила послання ненависникам, які висміюють її танці у вітальні – артистка заявила, що краще так, ніж наносити тонни косметики, виходити на сцену і бути під контролем батька.

Тепер же в Instagram-акаунті Брітні Спірс з'явився ролик, на якому вона знову танцює у вітальні під трек Біллі Айліш Bad Guy. Співачка була в коротких зелених шортах і червоному кроп-топі.

Нехай сьогодні Господь дасть твоїй підлій дупі радості. P.S. Червоний! P.S. Це Bad Guy, частина 2... та ж пісня, новий танець... Якщо тобі не подобається... не дивись! – написала Брітні Спірс.

Шанувальники розгледіли в цьому таємне послання її сестрі – акторці Джеймі Лінн Спірс, яка, на їхню думку, ніколи не намагалася допомогти сестрі через особисту вигоду.

Шанувальники й колеги Брітні відзначили, що цей танець присвячується її сестрі.

"Джеймі Лінн, це для тебе"

"Джеймі Лінн тремтить"

"Все закінчено, Джеймі Лінн"

Інші ж розгледіли в цьому відео прихований сигнал від співачки – прохання про допомогу. Річ у тому, що ще пару місяців назад фанати попросили Брітні Спірс подати їм знак, якщо їй погано. Тоді вони написали, що співачка може одягнути щось червоного кольору. У результаті Брітні дійсно вбралася в червоний і не один раз.

Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси та концертну діяльність.

Брітні Спірс не виступатиме, поки її контролює батько / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

З початку цього літа співачка бореться за те, щоб суд скасував опікунство її батька і визнав її саму здатною на самостійне життя.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Нещодавно Брітні Спірс вийшла на зв'язок і вперше використовувала хештег борців за її волю – #FreeBritney.