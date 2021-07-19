Брітні Спірс у відвертому відео з танцями залишила послання сестрі і назвала її "підлою ду**ю"

Попспівачка Брітні Спірс, яка заявила про завершення кар'єри через опікунство батька і вилаялася на хейтерів, записала нове танцювальне відео. У своєму недавньому пості зірка залишила послання ненависникам, які висміюють її танці у вітальні – артистка заявила, що краще так, ніж наносити тонни косметики, виходити на сцену і бути під контролем батька.
Тепер же в Instagram-акаунті Брітні Спірс з'явився ролик, на якому вона знову танцює у вітальні під трек Біллі Айліш Bad Guy. Співачка була в коротких зелених шортах і червоному кроп-топі.
Нехай сьогодні Господь дасть твоїй підлій дупі радості. P.S. Червоний! P.S. Це Bad Guy, частина 2... та ж пісня, новий танець... Якщо тобі не подобається... не дивись! – написала Брітні Спірс.
Шанувальники розгледіли в цьому таємне послання її сестрі – акторці Джеймі Лінн Спірс, яка, на їхню думку, ніколи не намагалася допомогти сестрі через особисту вигоду.
Шанувальники й колеги Брітні відзначили, що цей танець присвячується її сестрі.
- "Джеймі Лінн, це для тебе"
- "Джеймі Лінн тремтить"
- "Все закінчено, Джеймі Лінн"
Інші ж розгледіли в цьому відео прихований сигнал від співачки – прохання про допомогу. Річ у тому, що ще пару місяців назад фанати попросили Брітні Спірс подати їм знак, якщо їй погано. Тоді вони написали, що співачка може одягнути щось червоного кольору. У результаті Брітні дійсно вбралася в червоний і не один раз.
Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси та концертну діяльність.
З початку цього літа співачка бореться за те, щоб суд скасував опікунство її батька і визнав її саму здатною на самостійне життя.
Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:
Нещодавно Брітні Спірс вийшла на зв'язок і вперше використовувала хештег борців за її волю – #FreeBritney.