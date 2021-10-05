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Брітні Спірс вперше звернулася до фанів після відсторонення батька від опіки: Плакала два години

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 09:50
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29 вересня суд відсторонив Джеймі Спірс від опіки над Брітні Спірс. Співачка вперше написала пост присвячений багатомільйонній армії шанувальників
Брітні Спірс подякувала шанувальникам за підтримку
Брітні Спірс подякувала шанувальникам за підтримку / Фото: instagram.com/britneyspears

Шанувальники Брітні Спірс уважно стежили за всіма її публікаціями і часто в постах співачки шукали таємні знаки про допомогу . Фани співачки створили рух #FreeBritney і закликали громадськість звернути увагу на проблему Спірс. Активісти не один раз влаштовували мітинги під будівлею суду, де розглядалася справа артистки.

Тепер коли співачка позбулася опіки батька вона вирішила подякувати шанувальникам за підтримку.

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Рух # FreeBritney ... У мене немає слів ... через вас, діти, і вашої постійної стійкості в звільнення мене з опікунства ... моє життя зараз отримала такий поворот. Минулої ночі я плакала дві години, тому що мої фанати кращі, і я це знаю. Я відчуваю ваші серця, а ви відчуваєте моє ... це правда, я знаю, – написала Брітні в Instagram.

Що сталося з Брітні Спірс?

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив в число 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль , а також змушували приймати літій.

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Брітні Спірс позбулася опіки батька
Брітні Спірс позбулася опіки батька / Фото: Getty Images

За опікунство батько Брітні отримував річну допомогу. Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовував свою дочку і грабував її , Прикриваючись турботою.

Вперше Брітні виступила на суді проти свого батька в липні цього року . Тоді вона і розповіла жахливі факти про опікунство і тотальний контроль.

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Раніше стало відомо, що у Джеймі Спірса був доступ до телефону зірки . Він таємно стежив за спілкуванням дочки і записував розмови з її спальні. Стеження в США карається законом, так що Джеймі Спірс може потрапити до в'язниці

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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