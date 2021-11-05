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Брітні Спірс вперше з'явилася на публіці зі своїми синами (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 11:15
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Співачка поділилася новими світлинами зі своїми синами, але потім видалила знімки із Мережі. Сімейство відвідало виставку Ван Гога у Лос-Анджелесі
Брітні Спірс вийшла у світ зі своїми синами
Брітні Спірс вийшла у світ зі своїми синами / Фото: instagram.com/britneyspears

У боротьбі за свободу від опікунства свого батька Брітні Спірс знайшла час для зустрічі зі своїми синами – 16-річним Шоном та 15-річним Джеймсом. Батьком хлопчиків є ексчоловік співачки Кевін Федерлайн.

У своєму Instagram-профілі Брітні розмістила світлини з хлопчиками, та невдовзі видалила їх. Шанувальники зірки встигли зберегти знімки та поширити їх Мережею.

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На фото Брітні Спірс одягнена в коричневу блузу в горошок, її сини Джеймс і Шон сховали обличчя за масками.

Я та мої хлопчики минулої ночі, – підписала пост 39-річна артистка.

Брітні Спірс та її сини / Фото: instagram.com/britneyspears

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У соцмережі Брітні також опублікувала відео, зняте під час прогулянки арт-простором із Джеймсом і Шоном.

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Раніше джерело People заявило, що Брітні Спірс сподівається, що із закінченням опікунства її батька Джеймі Спірса вона матиме більше часу для того, щоб проводити його з дітьми.

Вона (Брітні – Ред.) сподівається, що тепер зможе частіше бачитися зі своїми хлопчиками, – сказав інсайдер.

Екс-чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки Брітні була визнана недієздатною. Багато прихильників Спірс залишилися незадоволеними рішенням суду, але були й ті, хто це підтримав. Незважаючи на те, що тепер Брітні отримала право розпоряджатися своїм життям, її поведінка у багатьох викликає занепокоєння.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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