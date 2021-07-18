Брітні Спірс завершує кар'єру через опікунство батька

Співачка Брітні Спірс, яка днями вийшла на зв'язок і вперше використовувала хештег борців за її волю, заявила, що не продовжуватиме кар'єру. Знаменитість повідомила, що поки її контролює батько, вона не буде виступати на сцені.
Про це Брітні розповіла в новому пості в Instagram. Співачка опублікувала картинку, яка сама за себе говорить. На фото написано: "Приймайте мене такою, яка я є, або поцілуйте мене в д**у, їжте лай*о і наступайте на Lego". Остання фраза означає побажання покарання тим, хто виступає проти свободи Брітні.
Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси й концертну діяльність. З початку цього літа співачка бореться за те, щоб суд скасував опікунство її батька і визнав її саму здатною на самостійне життя.
У своєму пості Брітні Спірс висловила шанувальникам, хейтерам і родичам все, що накопичилося.
Я не збираюся виступати на сцені, поки мій батько контролює те, що я одягаю, кажу, роблю або думаю. Я жила так протягом останніх 13 років ... Моя так звана система підтримки сильно зачепила мене. Ця опіка вбила мої мрії, – написала співачка.
Вона також повідомила, що під час концертів переживала такий стрес, що була змушена вдатися до наркотиків.
Я не збираюся наносити тонни косметики і намагатися знову спробувати себе на сцені, я не можу багато років займатися реміксами на мої пісні і благати включити мою нову музику в моє шоу для моїх фанатів... Так що я йду! Мені не подобається, що моя сестра з'явилася на церемонії нагородження і виконала мої пісні з реміксами! – написала Брітні.
Сестра Брітні Спірс, Джеймі Лінн, хоч і підтримала її публічно, але так само знаходиться під опікою їхнього батька. Крім того, Джеймі виступає з піснями, які колись співала сама Брітні. Артистка закликала хейтерів відписатися від неї і зазначила, що надія – це все, що у неї зараз є.
У кінці співачка згадала і свої танці у вітальні, які її шанувальникам здаються дивними.
Якщо ви не хочете бачити, як моя дорогоцінна дупа танцює в моїй вітальні або це не відповідає вашим стандартам... йдіть почитайте книгу, – завершила Брітні.
Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:
Нагадаємо, що раніше Брітні Спірс звинуватила батька в зловживанні опікунством і дала свідчення в суді.