Брітні Спірс завершує кар'єру через опікунство батька

Співачка Брітні Спірс з 2008 року перебуває під опікою батька. Зірка вже тривалий час добивається, щоб її звільнили від його жорсткого контролю

Брітні Спірс не виступатиме, поки її контролює батько / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Співачка Брітні Спірс, яка днями вийшла на зв'язок і вперше використовувала хештег борців за її волю, заявила, що не продовжуватиме кар'єру. Знаменитість повідомила, що поки її контролює батько, вона не буде виступати на сцені.

Про це Брітні розповіла в новому пості в Instagram. Співачка опублікувала картинку, яка сама за себе говорить. На фото написано: "Приймайте мене такою, яка я є, або поцілуйте мене в д**у, їжте лай*о і наступайте на Lego". Остання фраза означає побажання покарання тим, хто виступає проти свободи Брітні.

Брітні завершила кар'єру / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, знаменита артистка вже протягом 13 років знаходиться під опікою свого батька Джеймі Спірса. Брітні не може самостійно контролювати своє особисте життя, фінанси й концертну діяльність. З початку цього літа співачка бореться за те, щоб суд скасував опікунство її батька і визнав її саму здатною на самостійне життя.

У своєму пості Брітні Спірс висловила шанувальникам, хейтерам і родичам все, що накопичилося.

Я не збираюся виступати на сцені, поки мій батько контролює те, що я одягаю, кажу, роблю або думаю. Я жила так протягом останніх 13 років ... Моя так звана система підтримки сильно зачепила мене. Ця опіка вбила мої мрії, – написала співачка.

Вона також повідомила, що під час концертів переживала такий стрес, що була змушена вдатися до наркотиків.

Я не збираюся наносити тонни косметики і намагатися знову спробувати себе на сцені, я не можу багато років займатися реміксами на мої пісні і благати включити мою нову музику в моє шоу для моїх фанатів... Так що я йду! Мені не подобається, що моя сестра з'явилася на церемонії нагородження і виконала мої пісні з реміксами! – написала Брітні.

Сестра Брітні Спірс, Джеймі Лінн, хоч і підтримала її публічно, але так само знаходиться під опікою їхнього батька. Крім того, Джеймі виступає з піснями, які колись співала сама Брітні. Артистка закликала хейтерів відписатися від неї і зазначила, що надія – це все, що у неї зараз є.

У кінці співачка згадала і свої танці у вітальні, які її шанувальникам здаються дивними.

Якщо ви не хочете бачити, як моя дорогоцінна дупа танцює в моїй вітальні або це не відповідає вашим стандартам... йдіть почитайте книгу, – завершила Брітні.

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Нагадаємо, що раніше Брітні Спірс звинуватила батька в зловживанні опікунством і дала свідчення в суді.