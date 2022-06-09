Брітніс Спірс виходить заміж вже сьогодні: чому всі так думають

Всі західні ЗМІ пишуть про те, що сьогодні поп-принцеса 90-х зв'яже себе шлюбом зі своїм коханим – Семом Асгарі

Брітні Спірс та Сем Асгарі зіграють весілля / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspearsvk

Брітні Спірс вже сьогодні, 9 червня, готова піти на вівтар зі своїм нареченим Семом Асгарі на таємній церемонії.

Джерела, близькі до співачки, повідомили TMZ, що пара одружиться в четвер, а на церемонії вінчання будуть присутні тільки найближчі пари – приблизно 100 людей. Очікується, що на церемонії буде брат Брітні, Брайан, але мами, тата та сестри співачки, вочевидь, на торжестві не буде!

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Окрім цього, у Instagram артистка запостила відео, на якому разом із Семом сидить в автомобілі Rolls-Royce та п'є ігристе вино. Також Брітні продемонструвала всім свій "особливий манікюр" – схожий роблять саме наречені.

Скріншот: Instagram

Також Брітні вибачилася перед фолловерами за свій розмазаний макіяж – за словами співачки, вона мала емоційний день, тому було не до мейк-апу.

Відмітимо, що про заручини Спірс повідомила у вересні минулого року.

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Брітні та Сем познайомилася ще у 2016 році на зйомках кліпу співачки Slumber Party. Це буде третій шлюб для артистки — раніше вона була одружена з Джейсоном Олександром та Кевіном Федерлайном. Для 28-річного Сема шлюб із 40-річною Брітні стане першим.

Брітні Спірс з 2008 року перебувала під повним контролем свого батька, який входив до 10 її опікунів. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій. У листопаді 2021 року Спірс повністю позбавилася опіки.