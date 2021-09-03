Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Скандал з Джа

Перший вихід МакSим

Зірки сіяють

Кіно у Венеції

Весілля Моргенштерна

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Бузова пояснила, чому переможці Євробачення-2021 відмовилися давати інтерв'ю Собчак

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
3 вересня, 07:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ксенія Собчак обурилася, що інтерв'ю у переможців "Євробачення-2021" – групи Måneskin, яка приїхала в Росію, взяла Ольга Бузова
/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86

Приїзд італійських рокерів у Росію супроводжується скандалами. Італійці провели невелику зустріч із фанатами, закритий концерт і дали кілька інтерв'ю. Більшість фанів у люті, що їм не дали поспілкуватися з улюбленим гуртом. Але скандал розгорівся і через інтерв'ю. Спочатку менеджери Måneskin домовився про інтерв'ю музикантів із Ксенією Собчак і "Ніжним редактором" Тетяною Мінгалімовою, але в останній момент все скасувалося. В підсумку інтерв'ю у переможців "Євробачення-2021" взяла Ольга Бузова.

Реклама

Собчак заявила, що з Måneskin можна було зробити цікаве інтерв'ю, торкнувшись тем фемінізму, нетрадиційної орієнтації, проблеми підлітків. Але замість цього рокери відповідали на питання Ольги Бузової про борщ, шампуні і однакові татуювання. Телеведуча відповіла на пост своєї колеги.

Ольга Бузова і переможці "Євробачення-2021"
Ольга Бузова і переможці "Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова зазначила, що її провини в зірваних інтерв'ю Ксенії Собчак і Тетяни Мінгалімової немає. Вона засудила поведінку телеведучої і блогера, які написали у себе в Instagram гнівний пост.

Мій борщ поперек горла вам встав? Може, ви просто не обідали сьогодні? І голодні, раз такі злюки? Ксюшо, хочеш я поділюся з тобою знятим матеріалом, правда там немає питань про фемінізм, сексизм, ЛГБТ, проблеми підлітків, що ходять у спідницях, і їхнє ставлення до Путіна, – написала Бузова.

За словами Бузової, вищезгадані теми вона не могла обговорювати з італійськими рокерами, бо вони в стоп-листі. На думку телеведучої, саме це могло стати причиною зірваних інтерв'ю. З Måneskin можна було говорити тільки про новий альбом і музику. Всі питання Бузової були узгоджені з менеджментом групи.

Ми сміялися, говорили про музику, я їм розповіла про борщ, валянки і багато іншого. Ви не можете засуджувати мене і моє інтерв'ю, адже ви його ще не бачили, – відповіла телеведуча на нападки.

Реклама

Дивіться інтерв'ю Ольги Бузової, яке вона давала Ксенії Собчак кілька років тому:

Інші новини про Ксенії Собчак:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартував Венеційський кінофестиваль
Найочікуваніші кінострічки
Дізнатися більше
Перша леді на обкладинці українського глянцю
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Цитата дня

Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія

Ігор Тарнопольський експродюсер Джамали
Цікаво
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти