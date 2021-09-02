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Бузова "вкрала" у Собчак інтерв'ю з переможцями Євробачення. Ксенія розлючена

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 19:46
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Måneskin приїхали в Росію і пообіцяли поговорити відразу з декількома відомим інтерв'юерами. Але в підсумку дали інтерв'ю Ользі Бузовій. Ксенію Собчак це дуже розлютило
Ксенія Собчак хотіла взяти інтерв'ю у Maneskin, але її випередила Ольга Бузова
Ксенія Собчак хотіла взяти інтерв'ю у Maneskin, але її випередила Ольга Бузова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Måneskin, які зараз стали шалено популярними після перемоги на "Євробаченні-2021", відіграли закритий концерт для фанів і преси в Москві. Гурт прогулявся столицею РФ і викликав захоплення знімками в червоних шапках-вушанках. Музиканти також побували на шоу Івана Урганта і встигли дати інтерв'ю Ользі Бузовій, яка на зустрічі з ними представляла Cosmopolitan.

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І все було б чудово, якби їхні менеджери не пообіцяли інтерв'ю Ксенії Собчак і "Ніжному редактору" Тетяні Мінгалімовой. Про це Собчак заявила в гнівному пості в Instagram. Ксенія повідомила, що вона з командою довго готувалася до інтерв'ю, при цьому це "не вона запропонувала Måneskin бесіду, а менеджери гурту написали їй".

Ксенія сподівалася обговорити з музикантами серйозні теми – гендерфлюідность, феменізм, рівність і внутрішню свободу, в той час як Бузова поспілкувалася з гуртом про "татуювання, борщ і шампунь". За словами Ксенії, менеджмент артистів без пояснення "згорнув інтерв'ю".

Ви – ікони молоді, втілення бунтарства і посланці юності, вам реально цікаво говорити про... миття голови? Ваші цінності мені суперблізкі, але ці цінності – не про оцінку треків Олі Бузової. І не про жарти Вані Урганта – відмінні, завзяті, але не про проблеми сучасних справжніх підлітків і молодих людей, які шукають самоідентифікації в країні з гомофобними і релігійними законами, – звернулася до Måneskin Собчак.

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Собчак попросила своїх підписників залишити повідомлення під останнім постом Måneskin в Instagram про непрофесіоналізм менеджерів гурту.

Одне ваше інтерв'ю могло б бути такою ж заявою, як спідниця на вашому солісті, поцілунки на вашій сцені або фемінізм басистки. Але вас нагодували борщем, – підсумувала Ксенія.

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Дивіться виступ Måneskin в фіналі "Євробачення":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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