Бузова в дуеті з Буланової переспівали хіт Пугачової: реакція Мережі

Пісню Алли Пугачової у виконанні Філіпа Кіркорова і Ольги Бузової раніше в Мережі не оцінили. Тепер же відома телеведуча знову виконала хіт Алли Борисівни. Тільки тепер в новому шоу, в якому зірки співають парами, але до фіналу пісні не бачать свого партнера. Ольга Бузова спочатку не знала, що співатиме в дуеті з Тетяною Буланової.
Я як завжди не побоялася і вийшла співати з живим оркестром. А яка пісня! "Сильная женщина" приголомшливої Примадонни нашого шоу-бізнесу Алли Пугачової. Ця пісня особлива для мене, вона до мурашок, до тремтіння, – написала у себе в Instagram телеведуча.
Ольга Бузова зізналася, що чекала співачку собі до пари.
А ось глядачам не дуже сподобалося, що саме Ользі Бузової дали виконати цю пісню. Багато розкритикували телеведучу.
- "За що Буланову так підставили? Пісню вона витягнула, звичайно. Бузова не співала, а говорила!"
- "Бузова несе, звичайно, нісенітницю, а Тетяна молодець, тактовна. Обожнюю її"
- "Хто випустив Бузову на сцену? Це знущання! Бідна Тетяна"
До слова, вокальні дані Ольги Бузової часто критикують в Мережі. Телеведучій не раз радили перестати співати, але вона не звертає увагу на хейт. Бузова зараз готує новий альбом і концертне шоу.
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