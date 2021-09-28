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Бузова в дуеті з Буланової переспівали хіт Пугачової: реакція Мережі

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 вересня, 07:35
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В ефірі одного з російських програм Тетяна Буланова і Ольга Бузова виконали хіт Алли Пугачової "Сильная женщина"
У Мережі розкритикували пісню Алли Пугачової у виконанні Ольги Бузової
У Мережі розкритикували пісню Алли Пугачової у виконанні Ольги Бузової / Фото: скриншот

Пісню Алли Пугачової у виконанні Філіпа Кіркорова і Ольги Бузової раніше в Мережі не оцінили. Тепер же відома телеведуча знову виконала хіт Алли Борисівни. Тільки тепер в новому шоу, в якому зірки співають парами, але до фіналу пісні не бачать свого партнера. Ольга Бузова спочатку не знала, що співатиме в дуеті з Тетяною Буланової.

Я як завжди не побоялася і вийшла співати з живим оркестром. А яка пісня! "Сильная женщина" приголомшливої Примадонни нашого шоу-бізнесу Алли Пугачової. Ця пісня особлива для мене, вона до мурашок, до тремтіння, – написала у себе в Instagram телеведуча.

Ольга Бузова зізналася, що чекала співачку собі до пари.

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А ось глядачам не дуже сподобалося, що саме Ользі Бузової дали виконати цю пісню. Багато розкритикували телеведучу.

  • "За що Буланову так підставили? Пісню вона витягнула, звичайно. Бузова не співала, а говорила!"
  • "Бузова несе, звичайно, нісенітницю, а Тетяна молодець, тактовна. Обожнюю її"
  • "Хто випустив Бузову на сцену? Це знущання! Бідна Тетяна"

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До слова, вокальні дані Ольги Бузової часто критикують в Мережі. Телеведучій не раз радили перестати співати, але вона не звертає увагу на хейт. Бузова зараз готує новий альбом і концертне шоу.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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