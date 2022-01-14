Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дочка Леоніда Куравльова довела батька до жахливого стану: Був худий, немитий, довелося прочищати вуха

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 20:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після того, як діти Леоніда Куравльова зрозуміли, що їхній батько закрився в собі, вони вирішили відправити його до спецустанови, оскільки догляд за актором, ймовірно, став для них тягарем
Дочка Леоніда Куравльова відправила батька до будинку для людей похилого віку
Дочка Леоніда Куравльова відправила батька до будинку для людей похилого віку / Фото: kino-teatr.ru

За словами співробітників пансіонату, куди був доставлений Леонід Куравльов, спадкоємці актора не стежили за його здоров'ям. І зараз Леонід В'ячеславович не бажає спілкуватися із рідними.

Він дуже погано до родичів своїх ставиться. Його донька довела, і тому він, навіть коли вона приходила, вдавав, що спав. Він про неї навіть чути нічого не хотів. Він жив із нею, але його з дому привезли до нас у дуже поганому стані. Не вона його привезла сюди, а син. Я думаю, що це був акт порятунку якийсь, – каже співробітниця установи в ефірі програми "Пусть говорят".

Фото: кадр із програми "Нехай кажуть"

Він приїхав худим, можна припустити, що не доїдав. Але з гарним апетитом, тобто припущення, що він відмовлявся від їжі, можна виключити. У нас шестиразове харчування, і він їв, – ділиться співробітниця установи.

Також дівчина повідомила, що актор виглядав недоглянутим – з бородою, що відросла, немитий.

Реклама

Нам навіть довелося викликати лора, щоб прочистити вуха, бо вони не чистилися, – каже працівниця пансіонату.

Леонід Куравльов має погані стосунки з дочкою
Леонід Куравльов має погані стосунки з дочкою / Фото: Instagram

Що відомо про дочку Куравльова?

Катерина Куравльова, дочка Леоніда Куравльова, народилася 1962 року. В юності вона вирішила слідувати прикладу батька і почати кар'єру актриси. Першою акторською роботою Катерини стала роль у фільмі Геральда Бежанова "Найчарівніша і найпривабливіша", де вона зіграла сусідку героїні Ірини Муравйової. Крім того, Куравльова знялася у фільмах "Де знаходиться нофелет", "Друг" та "Ягуар".

Фото: кадр з фільму

Проте Катерині не судилося стати успішною актрисою. Її покликанням виявилася інша сфера – Куравльова стала відомим психотерапевтом. Нині Катерина Куравльова всіляко уникає публічності. Про її особисте життя також нічого не відомо.

Реклама

Леонід Куравльов має трьох онуків, але всіх їх подарував акторові син Василь. Катерина, як повідомляють російські ЗМІ, дітей не має.

Раніше ми ділилися історією кохання Леоніда Куравльова та його дружини.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти