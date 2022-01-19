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Була п'яна і матюкалася: на Волочкову склали два протоколи після скандалу в літаку

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 13:59
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Повернення Анастасії Волочкової з відпустки до Москви закінчилося скандалом та викликом поліції
Що відомо про скандал Анастасії Волочкової в літаку
Що відомо про скандал Анастасії Волочкової в літаку / Фото: скріншот

Анастасія Волочкова влаштувала скандал через те, що її попросили вдягнути маску в літаку. Балерина відмовилася дотримуватися правил і вступила в суперечку з бортпровідником. Через скандал із балериною в Москві літак зустрічали вже співробітники поліції, які проводили Анастасію у відділення, де вона провела кілька годин.

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Бортпровідники дали свідчення і зазначили, що балерина знаходилася в літаку "з ознаками алкогольного сп'яніння", нецензурно лаялася і відмовлялася надягати маску.

Як повідомляєте Telegram-канал Mash, балерина у відділенні поліції продовжила скандалити. Вона ображала поліцейських і розмахувала руками, медогляд показав, що Волочкова була п'яна .

На Анастасію склали два протоколи — за "Дрібне хуліганство" та "Невиконання правил поведінки при НС чи загрозі її виникнення". Матеріали за фактом образи поліцейських також передали до слідчих органів. Балерині може загрожувати арешт строк до 15 діб.

Версія Анастасії Волочкової

Балерин все, що трапилися в літаку, називає провокацією і збирається позиватися до бортпровідника..

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Я ситуацію так не залишу, я подам до суду на цього Івана, це провокація, шкода моєї ділової репутації, мій час, наклеп

Також балерина опублікувала у себе в Instagram розмову з бортпровідником.

Зазначимо, не вперше відпустка балерини закінчується скандалом. Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що Анастасія Волочкову вигнали з готелю в Туреччині за пияцтво. Сама артистка заперечує цю інформацію.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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