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Колишня "Міс Бразилія Транссексуал" опинилася під арештом – модель спаювала та обкрадала чоловіків

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 19:57
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У 25-річної моделі за плечима залишилися не лише гучний титул та участь у престижному конкурсі, а й кримінальне минуле.
Міс Бразилію Транссексуал затримано за крадіжки
Міс Бразилію Транссексуал затримано за крадіжки / Фото: Miss Brasil Trans

Мікаеллі Мартінес стала володаркою титулу "Міс Бразилія Транссексуал" 2019 року. За цей час модель встигла набрати великої популярності в Бразилії і вміло скористатися з корисливою метою.

Як повідомляє видання New York Post, зараз 25-річну трансгендерну дівчину звинувачують у шахрайстві . Поліція затримала володарку корони на пляжі в Ріо-де-Жанейро.

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Виявилося, що Мартінес знайомилася у соцмережах з різними чоловіками та запрошувала їх на зустрічі, під час яких підсипала їм у напої медикаменти . Користуючись неконтрольованим станом кавалерів, модель забирала у них гроші та цінні речі .

Фото – Miss Brasil Trans

У бразильській поліції також говорять про те, що Мартінес діяла із спільницею, також трансгендером. Разом вони заманювали чоловіків у готель під приводом сексу втрьох. Відомо, що екс-міс промишляла не лише в Ріо, а й в інших містах, тому точна кількість постраждалих від рук шахрайки поки що невідома.

Крім того, з'явилися підозри щодо участі Мартінес у вбивстві , скоєний у 2015 році. Наразі слідство проводить збір доказів та доказів причетності колишньої переможниці конкурсу краси.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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