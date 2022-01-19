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Колишня дружина Гордона вийшла заміж за українського бізнесмена

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 21:11
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41-річна телеведуча та зірковий юрист Катерина Гордон вийшла заміж втрете. Її обранцем став український бізнесмен Віктор Хархаліс
Катя Гордон вийшла заміж
Катя Гордон вийшла заміж / Фото: Instagram

Колишня дружина скандального російського журналіста Олександра Гордона, Катерина, офіційно зв'язала себе узами шлюбу з новим коханим.

Церемонія одруження відбулася сьогодні, 19 січня, в одному із московських РАГСів. Відео та фото з урочистості Катя Гордон поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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Фото – instagram.com/katyagordon/

Вперше в житті я вийшла заміж не через тиждень... а через роки... Не хочу давати жодних рекомендацій: я не знаю, як треба. Треба до серця, треба за коханням…, – написала під щасливим фото наречена.

Також Гордон додала, що шлюбного контракту із бізнесменом Віктором Хархалісом вони не укладали.

Фото – instagram.com/katyagordon/

Також кілька повідомила, що в день весілля вони відкрили власне кафе, якому назвали на честь молодшого сина Катерина Серафима.

Про відносини Катерини з українським бізнесменом Віктором Хархалісом стало відомо ще минулої осені. Тоді телеведуча виклала на своїй сторінці публікацію разом зі своїм коханим та сином Серафимом.

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Вже тоді зірковий адвокат називала Віктора своїм чоловіком. Однак кілька ніяк не афішувала свої стосунки до цього моменту, а весілля взагалі стало сюрпризом для шанувальників Гордон.

Раніше ми писали про те, що онука Софії Ротару натякнула на заміжжя заручним кільцем – ексклюзивний коментар з стосовно весілля дочки дав Руслан Євдокименко .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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