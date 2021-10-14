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Колишнього Кайлі Дженнер заарештували – він побив дівчину і утримував її у себе вдома

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 жовтня, 10:27
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Репера Tyga звинуватила в домашньому насильстві Камарина Свенсон. Дівчина опублікувала в мережі світлини, на яких видно, що її обличчя в гематомах
Екс-бойфренда Кайлі Дженнер репера Tyga звинувачують у побитті дівчини
Екс-бойфренда Кайлі Дженнер репера Tyga звинувачують у побитті дівчини / Фото: instagram.com/camarynswanson

22-річна Камарина Свенсон заявила, що "стала жертвою емоційного, психологічного та фізичного абьюзу". Це сталося після того, як TMZ написали про те, що дівчина прийшла до Tyga додому, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.

Таблоїд писав, що Камарина вела себе неадекватно і кричала. Репер впустив її в будинок, а після дівчину забрала її мати.

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Камарина Свенсон звинуватила репера Tyga в побитті / Фото: instagram.com/stories/camarynswanson

Пізніше з'ясувалося, що Tyga сам запросив Камарину Свенсон в гості, вони посварилися і репер побив дівчину і кілька годин утримував її в своєму будинку.

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Камарина Свенсон показала синці на обличчі, заявивши, що її побили / Фото: instagram.com/stories/camarynswanson

Жертва опублікувала листування з Tyga як доказ того, що він особисто запросив її в гості і навіть викликав для неї таксі. Камарина також оприлюднила фото, на яких вона з синцями. Модель стверджує – що це справа рук репера.

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Колишній Кайлі Дженнер здався поліції після звинувачень Камарини Свенсон. Tyga заарештували і відпустили під заставу в 50 тис доларів, передає Variety.

Хто такий Tyga

Американський репер, справжнє ім'я якого Майкл Рей Нгуен-Стівенсон. З 2014 по 2017 роки він зустрічався з Кайлі Дженнер. У 2019-му, коли у Кайлі в черговий раз був складний період у стосунках із Тревісом Скоттом, її помітили на побаченні з Tyga.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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