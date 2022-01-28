Колишнього Ріанни знову звинуватили у зґвалтуванні

Американський репер, володаря премії "Греммі" Кріс Браун вкотре опинився у центрі скандалу

На Кріса Браун подали до суду за зґвалтування / Фото: Instagram

Дівчина, ім'я якої не називається, заявила, що Кріс Браун накачав її наркотиками та зґвалтував на яхті у Майамі.

Як стало відомо TMZ , подія сталася 30 грудня 2020 року. Кріс Браун запросив дівчину на яхту біля будинку репера Diddy, де була вечірка. Коли вона приїхала на яхту, співак запропонував випити на кухні. Він дав дівчині напій, після якого вона відчула зміни у свідомості і вже не могла контролювати себе.

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/ Фото: Getty Images

Потім він відвів її до спальні, зачинив двері, щоб вона не змогла втекти, і зґвалтував. Як сказано в позові, наступного дня Браун зв'язався з дівчиною і зажадав, щоб вона прийняла таблетку екстреної контрацепції.

Наразі дівчина подала позов і вимагає виплатити їй моральну компенсацію у розмірі 20 мільйонів доларів.

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Кріс Браун звинувачення поки що ніяк не коментує. Варто зазначити, репер не вперше опиняється в полі зору поліції.

На Кріса Брауна подали до суду за зґвалтування / Фото: Getty Images

2009 року Кріс Браун побив в автомобілі співачку Ріанну, з якою на той момент зустрічався. Він наніс кілька ударів і намагався задушити її, після чого втік. Пізніше Браун з'явився в поліцію з щиросердним зізнанням.

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У травні 2018 Брауна звинувачували в організації вечірки з наркотиками, на якій зґвалтували жінку, проте він зумів надати алібі.

У 2019 році репера звинуватили у груповому зґвалтуванні. Звинувачення проти співака, його охоронця та друга висунула 24-річна парижанка, ім'я якої не називалося. Співак усе заперечував і позивався до дівчини.

Раніше Жерара Депардьє публічно звинуватили у зґвалтуванні.