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Колишній чоловік Гагаріної передумав позиватися зі співачкою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 08:35
В закладинки
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Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна розлучилися минулого року, але питання щодо виховання доньки експодружжя вирішувало досі
Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна не судитимуться
Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна не судитимуться / Фото: Скріншот з YouTube

Як зізнавався Ісхаков, він хоче частіше бачитися з донькою, але з Поліною Гагаріною не вдавалося мирно домовитися. За словами Дмитра, саме співачка стала ініціатором, щоб питання про зустрічі з донькою вирішувалося у суді. Але через кілька місяців колишнє подружжя спромоглося врегулювати всі питання.

Як пише StarHit, Гагаріна та Ісхаков підписали мирову угоду , в якому обговорили всі нюанси спілкування із спільною 4-річною дочкою Мією.

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Провадження у справі припинено. Умови угоди влаштовують обидві сторони та, найголовніше, враховують інтереси дитини, – сказав адвокат співачки.

Дмитро Ісхаков має намір судитися з Поліною Гагаріної через дітей
Дмитро Ісхаков має намір судитися з Поліною Гагаріної через дітей / Фото: Instagram, instagram.com/isxakov

Нагадаємо, Дмитро Ісхаков та Поліна Гагаріна познайомилися у 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували спільну дочку Мію та сина від першого шлюбу артистки Андрія. Чутки про розлучення співачки та фотографа з'явилися ще у грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлено у листопаді 2020 року. Причиною розлучення Ісхаков назвав різні життєві цінності.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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