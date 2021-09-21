Колишній чоловік Поліни Гагаріної подав на неї до суду

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна розлучилися в минулому році, але експодружжю так і не вдалося мирно врегулювати деякі питання

Дмитро Ісхаков має намір судитися з Поліною Гагаріної через дітей / Фото: Instagram, instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитро Ісхаков має намір судитися зі співачкою Поліною Гагаріної за право бачитися з їх спільною дочкою Миєю. . Позов був зареєстрований 16 вересня. Про це пише StarHit.

Крім цього, фотограф хоче, щоб суд дозволив йому зустрічі і з сином Гагаріної від першого шлюбу – 13-річному Андрієм. У Ісхакова завжди були гарні стосунки з сином співачки, але останнім часом вони зіпсувалися. Ексчоловік Поліни Гагаріної не виключає, що хлопчик від нього віддалився через перехідний вік.

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Поліна Гагаріна з дітьми / Фото: instagram.com/gagara1987

Раніше у експодружжя вже був конфлікт. Дмитро Ісхаков не давав дозволу Поліні Гагаріної вивозити дочку за кордон , але все-таки цей конфлікт вдалося вирішити.

Дмитро Ісхаков і Поліна Гагаріна познайомилися в 2013 році, а через рік одружилися. Разом вони виховували дочку Мію і Андрія – сина від першого шлюбу артистки. Чутки про розставання співачки і фотографа з'явилися ще в грудні 2019 року, але офіційно розлучення було оформлене в листопаді 2020 року.

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Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков / Фото: instagram.com/isxakov

Причиною розлучення оточення співачки називає різницю в доходах. Поліна Гагаріна заробляла більше, ніж Дмитро Ісхаков.

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