Четверта дружина Цекало, молодша за нього на 30 років, розкрила таємницю знайомства з шоуменом

Шоумен Олександр Цекало зараз схоже щасливий у четвертому шлюбі з художницею, яка молодша за артиста на 30 років. Відносини з молодою коханою у Цекало розвиваються дуже швидко

Четверта дружина Олександра Цекало - ДаринаЕрвін / Фото: Instagram

Одразу ж після розлучення із сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою, яка дуже змінилася після розлучення з шоуменом , він одружився вчетверте.

Художниця казахського походження Дарина Ервін виявилася на 30 років молодшою за Цекало. Як розповіла у своєму Instagram-акаунті Дарина, із шоуменом вони познайомилися випадково.

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На запитання фоллорверів про знайомство з Олександром художниця відповіла, що зустрілася з ним у кафе.

Ми не мали спільних друзів, це все просто брехливі чутки. Тому не вірте всьому, що читаєте, – розповіла Ервін.

Скріншот – instagram.com/darina.ervin/

Також, за словами, Дарини стосунки з шоуменом розвивалися так швидко, що вже через три місяці вони побралися.

Як відомо, саме заради молодої художниці Цекало розлучився з Галушкою та залишив третій дружині двоє дітей.

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Хтось із шанувальників написав, що Олександру дуже пощастило з молодою коханою.

Скріншот – instagram.com/darina.ervin/

Друзі Олександра не підтримали його союз із молодою обраницею, тому зараз кілька разом живе зі США і не спілкується ні з ким із минулого оточення продюсера.

Влітку 2021 року з'явилися чутки про те, що 30-річна дружина артиста чекає від нього первістка . Але, судячи з фото Ервін у соціальних мережах, припущення шанувальників виявилися помилковими.

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Художниця з радістю демонструє не лише свої картини, а й тіло. Серед публікацій Дарини можна знайти чимало відвертих знімків.

Скріншот – instagram.com/darina.ervin/

Раніше ми писали, що ще одна колишня дружина Цекало співачка Лоліта Мілявська публічно посміялася з нього .