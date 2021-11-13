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Весілля Гілтон

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Чотири сукні, сльози нареченого та зіркові гості: деталі казкового весілля Періс Гілтон (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
13 листопада, 16:50
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Світська левиця та бізнесмен були знайомі близько 15 років. Однак зустрічатися вони почали у 2019 році. А вже у лютому 2021-го у них відбулися заручини
Світська левиця вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума.
Світська левиця вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. / Фото: instagram.com/parishilton

11 листопада парочка зіграла розкішне весілля в Лос-Анджелесі, після чого святкування продовжилося двома вечірками, що згодом покажуть у 13-серійному документальному серіалі, який називатиметься Paris in Love (Закохана Періс).

Гучне весілля 40-річних Періс Гілтон та Картера Реума безперечно було казковим та приголомшливим: зіркові гості, чотири образи знаменитої блондинки, сльози нареченого – це далеко не все. "Сьогодні" пропонують переглянути найяскравіші світлини з церемонії та святкування.

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Урочиста частина пройшла у маєтку Бель-Ейр, яке належить покійному дідусеві Періс. Саме весілля святкуватимуть аж три дні й три ночі. Цікаво, що лише для першого дня торжества світська левиця підготувала чотири весільні образи.

Маєток Бель-Ейр, де проходило весілля.
Маєток Бель-Ейр, де проходило весілля. / Фото: скріншот

Для офіційної частини церемонії зірка одягнула сукню Oscar de la Renta із мереживом та квітковою аплікацією. Волосся Періс було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата. Нарачена зізнається, що на створення сукні пішло декілька місяців і воно того варте.

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Періс Хілтон вийшла заміж 11 листопада.
Періс Хілтон вийшла заміж 11 листопада. / Фото: instagram.com/parishilton

Я хотіла чогось позачасового, елегантного, шикарного та культового, і я така щаслива, – ділиться емоціями Гілтон.

Періс Хілтон у весільній сукні.
Періс Хілтон у весільній сукні. / Фото: instagram.com/parishilton

А от наречений не зміг стримати сліз, коли побачив свою кохану у такому образі.

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Наречений світської левиці.
Наречений світської левиці. / Фото: People

Коли Картер уперше побачив мене у сукні, він заплакав, я також почала плакати. Це був казковий момент. Перед початком церемонії моє серце калатало, бо настав час. Я тремтіла: це був один із найбільш чуттєвих моментів у моєму житті, – написала модель на своєму сайті.


Також знаменитість приміряла весільну сукню з відкритими плечима та пишною спідницею від Galia Lahav. У доповнені йшли діадема та делікатне намисто.

Весілля Періс Гілтон.
Весілля Періс Гілтон. / Фото: galialahav

Продемонструвала наречена і ніжну, приталену сукню від Pamella Roland. Відзначимо, що вбрання було повністю розшите бісером та камінням. Також на моделі була легка прозора накидка.

Образ Періс Гілтон на весіллі.
Образ Періс Гілтон на весіллі. / Фото: pamellaroland

А от для розважальної, та найцікавішої, частини заходу Періс одягнула коротку коктейльну сукню з квітковою вишивкою від Oscar de la Renta.

Періс Гілтон на весіллі продемонструвала чотири сукні.
Періс Гілтон на весіллі продемонструвала чотири сукні. / Фото: oscardelarenta

Ну і як же ж без зіркових гостей! Періс Гілтон запросила на весілля своїх знаменитих подруг: Кім Кардашян, Емму Робертс та Ніколь Річі. Також на святі були Бебі Рекса, Ешлі Бенсон та інші.

На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. | Фото: People
На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. / Фото: People
На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. | Фото: People
На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. / Фото: People
На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. | Фото: People
На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. / Фото: People
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На весіллі була й співачка Демі Ловато, яка присвятила для молодят романтичну композицію I Will Always Love You. До речі, саме під неї станцювали свій перший танець Періс та Картер.

Демі Ловато виконала пісню на весіллі Періс Гілтон.
Демі Ловато виконала пісню на весіллі Періс Гілтон. / Фото: People

Не можна обійти стороню букет та весільний торт – він таки приголомшливий. До слова, гостей, окрім торта, частували ікрою, стейками, морозивом.

Свадебный торт.
Свадебный торт. / Фото: People

Періс Хілтон поділилась з прихильниками світлинами з весілля.
Періс Хілтон поділилась з прихильниками світлинами з весілля. / Фото: instagram.com/parishilton

Також у Мережі з'явилося фото Періс зі сім'єю та подружками, які були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia.

Періс Гілтон з сім'єю.
Періс Гілтон з сім'єю. / Фото: People

Періс Гілтон з подругами нареченої.
Періс Гілтон з подругами нареченої. / Фото: People

Новоспечена дружина ділиться з прихильниками, що довго шукала "свого чоловіка", з яким може будувати майбутнє і от вона його знайшла.

Я – дружина. Я не можу в це повірити. Упродовж останніх двох десятиліть я постійно шукала свого чоловіка. Ту людину, з якою разом під силу побудувати майбутнє, – написала зірка.

Як Картер освідчився Періс

Обранець зробив пропозицію зірці в дуже романтичному стилі – став на коліно в альтанці, яка була прикрашена квітами. Звісно модель сказала"так".

Цікаво, що до цього моменту кілька чоловіків домагалися серця Періс, однак вона ніколи і нікому не відповідала згодою. Схоже тепер світцька левиця знайшла того єдиного на все життя.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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