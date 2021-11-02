Що Галина Гатчинс сказала перед смертю: моторошні подробиці трагедії на кінозйомках

У Мережі оприлюднено останні слова українки, в яку вистрілив Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа". Тоді ж актор поранив режисера Джоела Соузу

Відомі останні слова Галини Гатчінс після того, як у неї вистрілив Алек Болдвін / Фото: instagram.com/halynahutchins

Через кілька секунд після того, як Алек Болдвін вистрілив у операторку Галину Гатчинс, вона похитнулася і практично впала – її підхопив головний електрик на знімальному майданчику, та з грудей Галини полилася кров.

Алек Болдвін опустив пістолет і кілька разів промовив:

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Що, чорт забирай, щойно сталося?

Члени знімальної команди кинулися до пораненої Галині Гатчинс, а вона, перш ніж знепритомніти, сказала:

Це не добре. Це зовсім не добре.

За кілька годин Галина Гатчинс була оголошена померлою.

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Один з останніх кадрів із Галиною Гатчинс на зйомках фільму Rust / Фото: nypost.com

Про останні слова 42-річної Гатчинс, яка працювала операторкою-постановницею у вестерні Алека Болдвіна, повідомляє Los Angeles Times, посилаючись на коментарі членів знімальної групи.

Трагедія сталася під час репетиції

Раніше режисер Джоел Сауза розповів, що нещасний випадок стався, коли команда репетирувала сцену. Сауза та Галина Гатчинс сиділи за камерою і обирали найкращий ракурс для зйомок епізоду, коли Алек Болдвін практикувався у використанні зброї.

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Фото з місця зйомок фільму Rust / Скріншот: ВВС

Бойова куля вилетіла зі ствола вогнепальної зброї, яка, як сказали актору, було "холодною зброєю" (це виробничий термін, що означає, що зброя не містить бойових набоїв і безпечна для репетицій – ред.), але в результаті було поранено двох.

Через добу після трагедії Алек Болдвін зробив першу заяву, повідомивши, що співпрацює з поліцією. Актор також зв'язався з чоловіком та сином загиблої Галини Гатчинс.

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