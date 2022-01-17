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Що відомо про актора Івана Рудакова – зірка "Кухні" помер у 43 роки

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 січня, 09:58
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Відомий актор Іван Рудаков потрапив до лікарні кілька днів тому в тяжкому стані – у нього почалися проблеми через COVID-19
Помер зірка серіалів "Медіум" та "Кухня" Іван Рудаков
Помер зірка серіалів "Медіум" та "Кухня" Іван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Причиною смерті російської зірки стали ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією – Рудаков перехворів минулого літа.

Днями актор потрапив до однієї з лікарень Москви, бо в нього раптово почалися проблеми із серцем та легенями. 16 січня Іван Рудаков помер. "КП.ru".

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Чим відомий Іван Рудаков

Російський актор знявся у понад 40 фільмах та серіалах, та прорив у його акторській кар'єрі стався завдяки другорядній ролі у серіалі "Кухня". Після цього Іван Рудаков з'явився в серіалах "Медіум" та "Ланцет" та обзавівся армією шанувальників.

Помер актор Іван Рудаков
Помер актор Іван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Батьки Рудакова також причетні до кіновиробництва – Олексій Рудаков та Олена Ніколаєва за фахом режисери.

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Крім кіно, Іван займався музикою – у нього був рок-гурт "RU DA", з яким він активно виступав.

Іван Рудаков та його гурт "RU DA"
Іван Рудаков та його гурт "RU DA" / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

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Рудаков був одружений двічі, має доньку від Лаури Кеосаян. Незважаючи на те, що зіркова пара розлучилася кілька років тому, Лаура та Іван зберегли добрі стосунки.

В Instagram акторка опублікувала архівне відео з колишнім чоловіком та маленькою донькою Серафимою, написавши коротко: "Світлий шлях... Рідний...світла пам'ять... Ваня".

Іван Рудаков із маленькою донькою Серафимою
Іван Рудаков із маленькою донькою Серафимою / Фото: instagram.com/keosayan_laura

Раніше повідомлялося, що актор серіалів "Універ" та "Інтерни" знайдено мертвим у своїй квартирі в Москві.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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