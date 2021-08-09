Cоседов зізнався, які пісні Кіркорова варто було б заборонити

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що багатьом виконавцям необхідна ревізія репертуару. Перш за все – Філіпу Кіркорову

Сергій Сосєдов розкритикував творчість Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов вирішив висловитися не тільки про репертуар Алли Пугачової . Дісталося від музичного критика і ексчоловіку співачки Філіпу Кіркорову. За словами Сосєдова, репертуару співака необхідна ревізія . Сосєдов зазначив, що зараз на естраду було б не погано повернути контролюючий орган, який би визначав, чи варто випускати деякі пісні.

Я б займався ревізією їх репертуару, займався б поліпшенням їх репертуару, тобто функціями худради. Щось я би забороняв до співу, – сказав Сосєдов виданню News.ru.

Сергій Сосєдов прокоментував творчість Філіпа Кіркорова / Фото: Скріншот з YouTube

Сергій Сосєдов прибрав би з репертуару Філіпа Кіркорова пісні Ibiza (дует з Миколою Басковим) і "Цвет настрояния синий".

Крім цього, Сосєдов виступає проти кумирів молоді – тіктокеров.

А ось будь-яку шушваль, тіктокеров – гнати поганою мітлою, без худради, без суду і слідства, – заявив музичний критик.

До слова, нещодавно і Максим Галкін висловився про сучасних виконавців. Відомий гуморист і телеведучий звернув увагу, що в сучасних піснях багато співається про наркотики і розпусту.

Ми відкриваємо TikTok, а там якийсь 11-річний хлопець або дівчина танцюють під пісню OG Buda (популярний хіп-хоп виконавець). Відкриваєш текст пісні, а в ній просто стаття на статті. Там співається про такі речі, як наркотики і розпусту в сексі. Хтось за це відповість? – сказав Галкін.

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