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Квіти біля ніг та крила феї: мама Наталі Корольової знову здивувала образом

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 20:15
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Нещодавно Людмила Поривай відзначила 76-й день народження та показала у соцмережах кадри яскравого святкування
Мама Наталі Корольової відзначила день народження
Мама Наталі Корольової відзначила день народження / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Вже хто і вміє отримувати задоволення від життя, то це мама Наташі Корольової. Днями їй виповнилося 76 років. І до Мережі, як завжди, потрапили кадри яскравого святкування.

На своїй сторінці у Інстаграм Людмила Поривай опублікувала відео у незвичайному образі. У рожевій сукні з короною на голові іменинниця піднімає келих вина на честь свята. Найбільше шанувальників зірки порадували крила, як у феї.

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На честь особистого свята Людмила Поривай також показала відео привітань та яскравих заходів, зустрічей із рідними та друзями, які вона здійснила за минулий рік. Багато хто зазначає, що мама Наташі Корольової живе своє найкраще життя.

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Нагадаємо, Людмила Поривай зараз живе у США. Вона одружена вдруге, її обранця звуть Ігор, він емігрував до США понад сорок років тому. Відомо, що він один із перших відкрив у Майамі російський ресторан.

Мама Корольової з чоловіком
Мама Корольової з чоловіком / Фото: instagram.com/mama_luda_star

До речі, сьогодні обговорюють новини про нової коханої Андрія Задворного.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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