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Дана Борисова заявила про наркозалежність Стаса П'єхи: Зривається раз в чотири місяці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 серпня, 09:53
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Дана Борисова емоційно висловилася про співака після коментаря Стаса П'єхи щодо її проблем з наркотиками
Дана Борисова заявила, що Стас П'єха вживає наркотики
Дана Борисова заявила, що Стас П'єха вживає наркотики / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Кілька років тому Стас П'єха зізнався, що переніс інфаркт у досить молодому віці через вживання наркотичних засобів. Співак у своїх інтерв'ю вже не раз розповідав про свою наркозалежність і як йому вдалося з нею впоратися. Але телеведуча Дана Борисова у себе в Instagram заявила зворотнє: у співака бувають зриви.

З чого почався конфлікт Дани Борисової та Стаса П'єхи:

У новому своєму інтерв'ю Стас П'єха, розповідаючи про свою наркозалежність, згадав Дану Борисову, яка теж раніше мала проблеми з наркотиками. Він засумнівався в тому, що телеведуча повністю одужала. П'єха зазначив: сім місяців, проведених Даною в спеціалізованому центрі на Самуї, не дали належного ефекту.

Така заява обурила Дану Борисову. У себе в Instagram вона вирішила висловитися з цього приводу. Дана не розуміє, чому вона так цікавить Стаса, коли вони бачилися лише один раз в житті.

Це я чую від людини, яка сама зривається раз в чотири місяці і прокапується після цього у власній клініці? Однак поважаю і абсолютно без образ ставлюся до Стаса, хоча є і власна думка з цього приводу, – заявила Борисова.

Дана заявила, що П'єха не може робити медичні висновки про наркостатус інших людей, оскільки є співаком, а не лікарем, і, до того ж, він не бачив її аналізів.

Стас П'єха не прокоментував заяву Дани Борисової.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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