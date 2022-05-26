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ДДТ припиняє виступати в Росії? Фронтмен гурту поскаржився на проблеми після антивоєнного заклику

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 12:28
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На останньому виступі в Уфі фронтмен рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук різко висловився про путінську Росію. Після цього колектив зіштовхнувся з тиском з боку влади
Юрій Шевчук з "ДДТ" поскаржився на проблеми з концертами у РФ
Юрій Шевчук з "ДДТ" поскаржився на проблеми з концертами у РФ

Після скандальної заяви про РФ, яку Юрій Шевчук сказав прямо зі сцени, на нього почали "полювати" силовики. Відомо, що на музиканта одразу ж після виступу склали адміністративний протокол. Але на цьому переслідування гурту "ДДТ" не закінчилось.

Як розповів Юрій Шевчук, колектив зіштовхнувся з проблемами в організації виступів – заплановані концерти переносяться та скасовуються без відома учасників гурту, а фанати скаржаться на те, що не отримують назад кошти, витрачені на квитки. Про це артист розповів в інтерв'ю одній YouTube-програмі.

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Як зазначив фронтмен "ДДТ", найближчим часом в Росії концертна діяльність колективу призупиниться. Але артист сподівається, що це тимчасово, а не назавжди.

Гурт "ДДТ".
Гурт "ДДТ".

У Росії наша концертна діяльність добігає кінця. Складаються списки, а мені це не до душі. Людина має право на свою думку. У Тюмені перенесли концерти до кращих часів, а в Кургані взагалі скасували. Деякі кажуть, що не можуть гроші повернути – це неправда, брехня! – пояснив Шевчук.

Водночас офіційна група "ДДТ" в соцмережі "ВКонтакте" пояснила, що Шевчук мав на увазі саме тимчасову перерву, а не повне припинення концертної діяльності.

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Скріншот

Музикант вважає, що зараз на РФ зароджується "соціально-політичний расизм", через який деяких артистів утискають та відбирають право голосу.

Та попри проблеми на Росії, Шевчук не відхрещується від своєї антивоєнної позиції.

Ми співаємо для всіх, для мене людина – це цінність, мені неважливо, де ця людина живе. Я для людей працюю. Зараз працюю безкоштовно, всі гонорари віддаю нужденним. Мені так легко жити. Кажу це не заради хайпу, просто так чесніше, – зізнався він.

Нагадаємо, раніше "ДДТ" відмовився виступати в залі під символом окупантів Z.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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