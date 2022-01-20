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Чи робила Бузова пластичні операції – мама телеведучої чесно відповіла на запитання

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 11:39
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Зовнішність Ольги Бузової часто стає приводом для обговорень, і не лише тому, що вона майже не публікує фото без ретуші
Мама Ольги Бузової прокоментувала чутки про пластичні операції дочки
Мама Ольги Бузової прокоментувала чутки про пластичні операції дочки / Фото: instagram.com/buzova86

Останнім часом на багатьох знімках Ольгу Бузову, як зазначають підписники, все важче впізнати. Поки одні всі списують на фотошоп, інші впевнені, що без пластичних операцій не обійшлося.

У Мережі можна знайти версії, що Бузова робила ринопластику, контурну пластику скул і збільшила губи.

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/ Фото: instagram.com/buzova86, скріншот

/ Фото: instagram.com/buzova86

Сама телеведуча все спростовує і каже, що вона за природну красу.

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Мама Ольги Бузової теж заперечує, що дочка робила пластичні операції. Телеведуча регулярно відвідує косметологів.

Та й наші косметологи дуже добре працюють із зірками. Краще 20 років тягнути гроші з клієнта за процедури, ніж один раз йому "відрізати" (зробити пластику. – Ред.), – сказала мама ведучої в бесіді з kp.ru.

/ Фото: instagram.com/buzova86

Мама телеведучої зазначає, що Ольга Бузова дуже переймається своєю зовнішністю, адже це її візитна картка.

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Оля знає всі свої недоліки, всі ракурси. І коли вона каже, що вона чарівна, вона просто жартує. Вона не хвалько, просто з великою самоіронією.

Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою, та зізналася, що завжди користується фільтрами на знімках.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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