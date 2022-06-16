Демі Мур похвалилася першим знімком з бойфрендом, молодшим за неї на 13 років (фото)

Голлівудська актриса Демі Мур показала повну ідилію на фото з новим коханим, який молодший за неї на 13 років.

Демі Мур вперше показала нового коханого / Фото: instagram.com/demimoore/

Зірка фільму "Привид" схожа щаслива у нових стосунках із ресторатором Денієлом Хаммом. Про роман актриси стало відомо у квітні, а зараз Демі Мур уперше показала спільні фото з обранцем.

На своїй сторінці в Instagram голлівудська акторка опублікувала милі знімки з 46-річним Деніелом, зроблені під час прогулянки садом Версальського палацу.

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Демі Мур уперше показала нового бойфренда

Завітали до палацу королів і королів, – коротко підписала публікацію Мур.

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Також Мур поділилася фото з фіналу Відкритого чемпіонату Франції з футболу 2022, куди закохані прийшли повболівати на трибунах разом із домашнім улюбленцем Демі, собачкою Пілаф.

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Вперше про роман Мур та Хамма заговорили на початку березня, коли їх разом помітили на показі Chloe у рамках Тижня моди. За чутками, що вони познайомилися у ресторані Eleven Madison Park.

59-річна Демі страшніша за свого обранця на 13 років, але, схоже, це не має жодного значення для пари, тим більше, що зовнішності актриси можуть позаздрити навіть молоді дівчата.

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Нагадаємо, що раніше зірку Голлівуду запідозрили у новій пластиці.