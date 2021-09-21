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Деніел Крейг не хоче, щоб Джеймса Бонда зробили жінкою

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 16:17
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Протягом останніх 15 років Деніел Крейг грав роль знаменитого агента 007. Однак майбутній фільм "007: Не час помирати" стане для актора останнім перевтіленням в Джеймса Бонда
Деніел Крейг у фільмі "Не час помирати" (2021)
Деніел Крейг у фільмі "Не час помирати" (2021) / Фото: themoviedb.org

Британський актор Деніел Крейг, який нещодавно відсвяткував 53-річчя, прокоментував майбутнє свого персонажа. Вже неодноразово фанати виступали за те, щоб тепер Джеймса Бонда грала акторка. Проте сам Деніел Крейг категорично проти того, щоб жінка заміняла його в ролі Бонда в наступних кіносеріях.

В інтерв'ю Radio Times Деніел Крейг розповів, що в своєму останньому виході в ролі Джеймса Бонда він з'являється набагато більше оголеним, ніж навіть жінки. Для того, щоб привести себе в презентабельну форму, акторові знадобився рік. А ось ще 15 років тому, коли вийшов "Казино Рояль", Крейгу знадобилося всього три місяці, щоб підготуватися до сцен, де він постає без сорочки.

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Але говорячи про жіночу версію Джеймса Бонда, Деніел Крейг зазначив, що для акторок мають бути свої культові ролі.

Просто повинні бути кращі ролі для жінок. Чому жінка повинна грати Джеймса Бонда, коли має існувати роль не гірше Бонда, але тільки для акторок, – відповів Деніел Крейг.

Кадр з фільму
Кадр з фільму "007: Не час помирати" / Фото: themoviedb.org

До речі, приблизно так само колись відповіла і Барбара Брокколі – продюсерка фільмів про Бонда.

Ми повинні знімати фільми про жінок і жіночі історії, але ми маємо створювати жіночих персонажів, а не просто перетворювати персонажа чоловічої статі на жінку, – сказала вона.

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Нагадаємо, що новий фільм з Деніелом Крейгом "007: Не час помирати" виходить на екрани в Україні вже 30 вересня. За сюжетом Бонд залишає службу в МІ-6, щоб насолодитися безтурботними днями на Ямайці. З Бондом зв'язується його друг – співробітник ЦРУ, і заручається його допомогою в пошуках зниклого вченого.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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