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Діти Алли Пугачової підготували їй зворушливий сюрприз до Дня матері

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
28 листопада, 15:50
В закладинки
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Ліза та Гаррі часто радують Примадонну – співають їй веселі пісні чи грають на музичних інструментах. В цей особливий день вони прочитали своїй мамі проникливий вірш
Діти зворушливо привітали Аллу Пугачову з Днем матері
Діти зворушливо привітали Аллу Пугачову з Днем матері / Фото: Инстаграм

Максим Галкін часто радує шанувальників кумедними відео із сімейного архіву. Тому діти відомого коміка та Алли Пугачової, яка з'явилася на публіці в елегантному образі, вже давно полюбилися публіці. Фанати вважають, що Ліза дуже артистична, а Гаррі – розумний та вихований.

Сьогодні Максим знову поділився з підписниками відеороликом, на якому Гаррі та Ліза виразно читають вірш Примадонні. Таким чином вони вирішили привітати Аллу з Днем матері.

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Також до них приєдналася онука Пугачової Клава – донька Христини Орбакайте. Діти по черзі прочитали кілька зворушливих рядків.

Від усіх негараздів укриє,

Немов парасолька від дощу.

Щастя дружить нехай із тобою,

Мамо, я люблю тебе, – хором промовили діти Алли та Максима.

Глядачі у захваті від привітання дітей:

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Фото: Instagram

Близнюки Пугачової та Галкіна з'явилися на світ 18 вересня 2013 року. Зіркові батьки душі не чують у них – постійно влаштовують для дітей масштабні вечірки та балують ексклюзивними іграшками. Відомо, що Гаррі та Лізу народила сурогатна мати.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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