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Діти Пугачової і дочка Орбакайте переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 09:51
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Гуморист Максим Галкін порадував шанувальників новим відео в Instagram за участю їх з Аллою Пугачовою дітей та дочки Крістіни Орбакайте
Діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте заспівали хіт "Юность" групи Dabro
Діти Алли Пугачової і дочка Крістіни Орбакайте заспівали хіт "Юность" групи Dabro / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Сім'я Алли Пугачової проводить літо в колі сім'ї. Зараз в замку співачки, який знаходиться в селі Грязь, гостює Крістіна Орбакайте з донькою Клавдією і чоловіком Михайлом Земцовим. Максим Галкін вже ділився відео, як сім'я проводить час. Тепер гуморист опублікував в InstaStories, як двійнята і внучка Пугачової співають хіт "Юность" групи Dabro.

Ліза і Гаррі Галкін і Клавдія Земцова влаштували караоке в особистому театрі зіркової пари на території їх замку.

"Зведений хор Гаррік, Ліза і Клава", – підписав відео Максим Галкін.

В тренді

Пісня "Юність" групи Dabro побила всі рекорди по популярності. Кліп на трек "Юність" набрав вже більше 160 мільйонів переглядів на YouTube, а в 2020 році трек потрапив до ТОП-100 світового YouTube.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде акторкою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

Раніше Крістіна Орбакайте розповіла, що її дочка Клавдія Земцова хоче стати співачкою. Зараз зіркова спадкоємиця займається вокалом з викладачем. Як співає внучка Алли Пугачової – дивіться в нашій матеріалі.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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