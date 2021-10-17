Діти Пугачової і Галкіна влаштували сюрприз татові: шанувальники у захваті від талантів малюків

Максим Галкін любить радувати публіку фото і відео зі своїми дітьми – восьмирічними Лізою і Гаррі. Двійнята викликають захват у підписників коміка

Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна зробили приємний сюрприз татові / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Публікації з дітьми в Instagram Максима Галкіна набирають більше всіх лайків і переглядів – всі люблять спостерігати за тим, як ростуть Ліза і Гаррі, а також за їхніми успіхами в навчанні і хобі. Нещодавно діти відзначили своє восьмиліття.

Малюки вивчають іноземні мови, зокрема французьку, займаються плаванням, музикою та іншими предметами. Сьогодні вони привітали свого тата з Днем батька, який Росія з цього року відзначає у третю неділю жовтня.

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Свято тільки заснували, а наші вже мене привітали, – написав Максим в Instagram.

На відео Гаррі читає реп про те, що папа є його головною підтримкою, а Ліза подарувала Галкіну малюнок і саморобного кролика з паперу. "На удачу", – сказала дівчинка.

У коментарях прихильники Галкіна написали сотні захоплених відгуків:

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Ну які ж діти незвичайні! Виховання на вищому рівні!

Найкласніші із зоряних дітей!

А головне, подарунки які, своїми руками зроблені, від душі. Молодці, дітки!

Як приємно дивитися на хороших дітей!

Скріншот: Instagram

Ліза і Гаррі народилися 18 вересня 2013 року. Їх народила сурогатна мати. Раніше Алла Пугачова зізналася, що колись заморозила свої яйцеклітини, завдяки чому вийшло зачати дітей і скористатися послугами сурогатної матері.

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