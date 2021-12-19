Пройшов фінал Дитячого Євробачення: хто переміг та яке місце посіла Україна

Сьогодні пройшов фінал пісенного конкурсу для виконавців-початківців. Названо ім'я переможця "Дитячого Євробачення-2021". Детальніше про це читайте у нашому матеріалі

Переможниця "Дитячого Євробачення 2021"

У фіналі "Дитячого Євробачення – 2021", що відбувся 19 грудня у Франції, за результатами голосування глядачів та за оцінками журі перемогу здобула співачка Malena, яка виконала пісню Qami Qami.

Представниця Вірменії набрала найбільшу кількість балів та отримала головний приз – кришталевий мікрофон.

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Друге місце посіла артистка з Польщі Sara James із піснею Somebody, третє місце дісталося виконавцю Enzo з Франції з композицією Tic Tac.

Українка Олена Усенко посіла шосте місце, виконавши пісню "Важіль". Професійне журі всіх країн-учасниць та глядачі поставили нашій представниці 125 балів.

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"Дитяче Євробачення" проводиться щорічно з 2003 року.

Нещодавно ми опублікували велике інтерв'ю з представницею України Оленою Усенко, в якому вона розповіла про невдачу на сцені, заздрощі знайомих та віру у свій успіх.

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