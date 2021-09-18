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Дітям Пугачової і Галкіна сьогодні – 8 років і вони самі вітають одне одного (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 11:59
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Сьогодні зіркові близнюки відзначають день народження. Максим Галкін таємно від дітей зняв на відео, як вони вітають одне одного з восьмиріччям
Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна святкують день народження
Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна святкують день народження / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ролик чоловік Алли Пугачової, яку звинувачують в зіпсованої кар'єрі багатьох артистів, опублікував у своєму Instagram-профілі з дозволу сина Гаррі.

На початку відео Галкін зазначив, що діти іноді соромляться камери, тому вирішив заховати телефон і знімати так, щоб близнюки нічого не запідозрили.

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Ліза і Гаррі привітали зі своїм днем народження батьків, прочитавши для них вірш. Також Гаррі зробив для сестри постер з написом "Сестричка, з днем народження нас", а вона вручила братові паперовий будиночок і листівку.

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Аллу Борисівну чутно за кадром – Примадонна сказала, що отримала подарунки від дітей раніше, ніж чоловік. Вона також пообіцяла Лізі та Гаррі відправитися за подарунками всією сім'єю.

В цьому році Гаррі і Ліза пішли до другого класу. Діти Максима Галкіна і Алли Пугачової вчаться у приватній гімназії, вартість навчання в ній – близько трьох мільйонів рублів на рік (1 090 065 гривень).

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Нагадаємо, що Максим Галкін і Алла Пугачова стали батьками 18 вересня 2013 року. Двійню для зірок виношувала сурогатна мати. Зараз сімейство живе в своєму маєтку в селі недалеко від Москви.

Про дочок відомих татусів дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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