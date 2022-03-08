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Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 19:57
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Знаменита британська пара стала на бік українців та відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни України з Росією
Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для українських дітей
Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для українських дітей / Фото: Getty Images

Багато світових знаменитостей вирішили допомогти українському народу не лише постами співчуття у соцмережах, а й фінансово.

Наприклад, британська письменниця Джоан Роулінг пожертвувала понад мільйон доларів на допомогу українським дітям. До цієї ініціативи приєдналися ще одні знамениті британці, а саме подружжя Бекхем.

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У своєму Instagram Девід Бекхем записав відео, в якому оголосив про збирання коштів для дітей з України.

Матері змушені тікати зі своїми дітьми. Сім'ї розлучені. Діти, взяті зі своїх ліжок, відразу стають біженцями. У міру того, як конфлікт в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, і 7,5 млн дітей зараз перебувають у небезпеці, – сказав у своєму зверненні футболіст.

Щоб допомогти українським сім'ям, спортсмен ініціював збір коштів з благодійним фондом ЮНІСЕФ.

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Також дружина Девіда Бекхема Вікторія опублікувала на своїй сторінці у соцмережі публікацію із назвами всіх міжнародних фондів, які допомагають українським біженцям.

Сьогодні, у Міжнародний жіночий день, я хотіла б скористатися можливістю і підтримати жінок і дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, хто постраждав від руйнівної війни в Україні, – написала Вікторія.

Раніше Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзів" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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