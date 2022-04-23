Девід та Вікторія Бекхеми розважаються із друзями на яхті в Майамі: фото

Папараці спіймали зіркову пару на відпочинку

Сімейка відпочиває після весілля їхнього старшого сина / Фото: Getty Images, instagram.com/david_beckhamfannepal

Після розкішного весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, Девід та Вікторія вирішили погрітись на сонці та насолодитись вікендом на своїй суперяхті в штаті Флорида.

Фотожурналісти спіймали Вікторію та Девіда на палубі. Також на яхті були сини подружжя Круз та Ромео, дочка Харпер й дівчина Ромео – Мія Реган.

Реклама

Вікторія та Девід Бекхем з друзями та сім'єю на яхті / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Ще разом з сім'єю відпочивали їхні друзі – фітнес-тренер Боббі Річ та Джована Райачич, повідомляє The Mirror.

Виктория и Дэвид Бекхэм с друзьями и семьей на яхте / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Реклама

Судячи з фото, підлітки були зайняті своїми телефонами, насолоджуючись сонцем і блакитним небом.

Зіркове сімейство в Маямі / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Вікторія Бекхем потрапила в кадр у чорній міні-сукні, із зібраним у вузол волоссям та у сонцезахисних окулярах. Вона пройшлась по яхті і роздала всім сонцезахисний крем.

Реклама

Вікторія Бекхем / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Яхту вартістю близько 6,5 млн доларів Бекхеми придбали у 2021 році. Девід Бекхем не просто вклався у покупку, а й сам брав участь у проектуванні судна. Повідомляють, що це не супер-яхта в стилі олігархів, але вона все одно шикарна.

Девід придбав яхту торік / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.

Зазначимо, що 17 квітня ексучасниця Spice Girls відзначала 48-річчя. Із нагоди дня народження ми показали найкумедніші знімки з юності Вікторії.