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Дівчинка виросла. Донька покійної Началової одягла підбори та міні-сукню на шкільне свято

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 15:59
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15-річна Віра Алдоніна успадкувала від зіркової матусі красу, а також вокальний дар, який вона дедалі частіше демонструє перед публікою
Віра Алдоніна виконала улюблену пісню на шкільному концерті.
Віра Алдоніна виконала улюблену пісню на шкільному концерті. / Фото: veraldonina

Донька покійної Юлії Началової неодноразово тішила шанувальників своїми виступами на сцені. Цьогоріч дівчинка брала участь у шоу "Дуети", де вона виконувала хіт мами "Герой не моего романа".

Ну і звісно ж, Віра – зірка у школі, де вона навчається. У Instagram талановита дівчинка поділилася відео з виступу в актовій залі навчального закладу.

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Як ми бачимо, Віра Алдоніна виконала свою улюблену пісню на передноворічному концерті у школі. Вона заспівала популярну та досить складну пісню Мераї Кері – All I want for Christmas is you.

Зазначимо, донька Юлії Началової чуттєво та гарно виконала хіт, однак її підвела техніка, яка не ідеально працювала.

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Вчора на шкільному передноворічному концерті я заспівала свою улюблену різдвяну пісню M. Carey – All I want for Christmas is you. Під бій курантів загадаю, щоб мікрофони більше ніколи не свистіли, – написала Алдоніна.

Фото: скріншот instagram/veraldonina

На концерті Віра з'явилась в святковому образі із завитим волоссям. Вона постала у витонченій корсетній сукні з пишною спідницею та туфельках-човниках.

Фоловери були зачаровані як красою, так і голосом Віри. Деякі вкотре наголосили, що дівчинка – копія мами:

  • Мурашки. Голос – Юлії Началової.
  • Вірочка, яка ти гарна – вся в матусю. Чудовий голос.
  • Браво, шикарний голос, ніжний, точний. Давно такого не чув.
Фото: скріншот instagram/veraldonina

Що відомо про Началову

Нагадаємо, Юлія Началова померла 16 березня 2019 року у віці 38 років. Як повідомив батько співачки, причиною смерті стала зупинка серця, спричинена запальним процесом. Водночас представник артистки заявив, що Юлія померла через сепсис.

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Юлія Началова померла у 2019 році.
Юлія Началова померла у 2019 році. / Фото: Скріншот з YouTube

У 2006 році Началова народила доньку Віру від футболіста Євгена Алдоніна. Спочатку стосунки пари були хорошими, але, коли дитині виповнилося п'ять років, подружжя розлучилося.

Нагадаємо, нещодавно Лариса Доліна поділилась рідкісним фото з Началовою та її донькою. Власне, артистка – хрещена мама дівчинки.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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