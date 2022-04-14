Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ділара хоче нажитися на Моргенштерні після розлучення? Дівчина відреагувала на обвинувачення

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 20:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вже декілька днів Мережею ходять чутки, буцімто блогерша та репер почали ділити майно
Ділара різко висловилася про поділ майна з Моргенштерном
Ділара різко висловилася про поділ майна з Моргенштерном / Фото: Instagram

Нещодавно Ділара Зінатулліна сповістила фанам, що вони з Алішером Моргенштерном розлучаються через сім місяців після розкішного весілля. Дівчина зазначила, що вони нібито "не зійшлися характерами" і у стосунках з'явилась тріщина.

Майже одразу після цієї новини у Мережі з'явились чутки, що на ексзакоханих чекає запекла боротьба за майно. Ділара не змогла пройти повз таких пліток і вже відреагувала на це в Instastories.

Реклама

Дівчина заявила, що не потребує грошей Моргерштерна, адже вона сама чудово заробляє.

Скріншот Instagram

Смішно, що ви все ще думаєте, що я хочу на ньому наваритися. З цього шлюбу я нічого матеріального не винесла, хоч могла б. Просто тому, що це не було метою і я сама заробляю достатньо, – пояснила Ділара.

Зазначимо, що пара знайома дуже багато років. Моргенштерн познайомився з майбутньою дружиною ще до того, як став відомим, вони також розставались через зради та інші нетерпимі витівки репера.

/ Фото: instagram.com/influesii

Реклама

Наприкінці минулого року Моргенштерн та Ділара переїхали в Дубай. Сталося це через те, що в Москві проти репера порушили кримінальну справу щодо пропаганди наркотиків.

Днями в Мережі з'явилася інформація, що Моргенштерн хоче отримати ізраїльське громадянство.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти