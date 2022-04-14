Ділара хоче нажитися на Моргенштерні після розлучення? Дівчина відреагувала на обвинувачення

Вже декілька днів Мережею ходять чутки, буцімто блогерша та репер почали ділити майно

Ділара різко висловилася про поділ майна з Моргенштерном / Фото: Instagram

Нещодавно Ділара Зінатулліна сповістила фанам, що вони з Алішером Моргенштерном розлучаються через сім місяців після розкішного весілля. Дівчина зазначила, що вони нібито "не зійшлися характерами" і у стосунках з'явилась тріщина.

Майже одразу після цієї новини у Мережі з'явились чутки, що на ексзакоханих чекає запекла боротьба за майно. Ділара не змогла пройти повз таких пліток і вже відреагувала на це в Instastories.

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Дівчина заявила, що не потребує грошей Моргерштерна, адже вона сама чудово заробляє.

Скріншот Instagram

Смішно, що ви все ще думаєте, що я хочу на ньому наваритися. З цього шлюбу я нічого матеріального не винесла, хоч могла б. Просто тому, що це не було метою і я сама заробляю достатньо, – пояснила Ділара.

Зазначимо, що пара знайома дуже багато років. Моргенштерн познайомився з майбутньою дружиною ще до того, як став відомим, вони також розставались через зради та інші нетерпимі витівки репера.

/ Фото: instagram.com/influesii

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Наприкінці минулого року Моргенштерн та Ділара переїхали в Дубай. Сталося це через те, що в Москві проти репера порушили кримінальну справу щодо пропаганди наркотиків.

Днями в Мережі з'явилася інформація, що Моргенштерн хоче отримати ізраїльське громадянство.