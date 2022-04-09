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Ділара підтвердила розлучення з Моргенштерном: "Іноді мені здається, що Алішера більше немає"

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 15:22
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Пара вирішила розлучитися через сім місяців після розкішного весілля
Ділара та Моргенштерн офіційно не разом
Ділара та Моргенштерн офіційно не разом / Фото: YouTube, instagram.com/influesii

Напередодні з'явилася інсайдерська інформація про те, що російський репер Алішер Моргенштерн розлучається з Діларою Зінатулліною. Нагадаємо, що пара одружилася трохи більше ніж півроку тому.

Тепер ця інформація підтвердилася безпосередньо Діларою. Дівчина опублікувала у своєму YouTube-каналі відео, в якому зізналася, що рішення розійтися вони з Моргенштерном ухвалили одноголосно, і поливати колишнього брудом вона не хоче.

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Ми справді ухвалили рішення, що всю цю історію треба закінчувати. Я в жодному разі не хочу висловлюватися про нього погано…, – каже у ролику Зінатуліна.

Ділара зазначила, що вони з Алішером "не зійшлися характерами". Це виглядає дуже дивно, враховуючи, що пара знайома дуже багато років, Моргенштерн познайомився з майбутньою дружиною ще до того, як став відомим, вони також розлучалися через зради та інші нетерпимі витівки репера.

Ми просто не зійшлися характерами. Саме після весілля з'явилася тріщина у стосунках, але тепер все це у минулому, – додала блогерка.

Моргенштерн та Ділара познайомилися в Уфі
Моргенштерн та Ділара познайомилися в Уфі / Фото: instagram.com/influesii

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Наприкінці минулого року Моргенштерн та Ділара переїхали в Дубай. Сталося це через те, що в Москві проти репера порушили кримінальну справу щодо пропаганди наркотиків. Втік до еміратів він через Білорусь.

Днями в Мережі з'явилася інформація, що Моргенштерн хоче отримати ізраїльське громадянство.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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