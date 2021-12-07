Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон

Тізер Поттера

Стиль дочки Джолі

Мами за 40

Дім Gucci. Рецензія

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Діма Білан показав могилу Градського та відповів недоброзичливцям (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
7 грудня, 18:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після звинувачень у байдужості до смерті відомого композитора, Діма Білан відвідав місце його поховання та поклав там квіти
Діма Білан відвідав могилу Олександра Градського
Діма Білан відвідав могилу Олександра Градського / Фото: instagram.com/bilanofficial

Діма Білан був добре знайомий із Олександром Градським, вони багато років пропрацювали разом і обидва були наставниками на вокальному проекті. Смерть колеги для виконавця стала справжнім шоком. Виявилося, що зовсім недавно вони брали участь у зйомках.

Буквально 10 днів тому Олександр Борисович згадував, як ми з ним познайомились. Мені тоді було 16-17 років, і він згадував мене, молодого. Рідна людина, важко розлучатися, але я знаю і вірю, що він пішов у кращий світ, – написав тоді Білан.

Білан багато років був знайомий із Градським
Білан багато років був знайомий із Градським / Фото: instagram.com/bilanofficial

Реклама

На церемонії прощання його не було, тому співак отримав безліч засуджуючих повідомлень. У той час, коли Градського проводили в останню путь, Діма потрапив у скандал з'явившись у нетверезому стані на приватному виступі. Наразі артист вирішив відвідати могилу Олександра.

Ніщо на землі не минає безслідно! Земний шлях завершився... Дев'ять днів... Один із найважливіших днів, коли душі показують не найкрасивіші картини, – підписав фото виконавець.

Співак поклав квіти до могили композитора
Співак поклав квіти до могили композитора / Фото: instagram.com/bilanofficial

Також Білан вирішив відповісти всім хейтерам. Діма заявив, що на їхню думку йому все одно, він приїхав на цвинтар лише за власним бажанням.

Реклама

Кожен сприймає відхід близького по-своєму, і я не збираюся нікому подобатися в особистому питанні! Крапка! У мене таких фотографій у профілі ніколи не було, і я це роблю не для когось засуджуючого, а для себе. Важливий момент мого особистого прощання! Ніхто, крім мене і моїх близьких, не знає, що в мене в душі, як я справляюся з цією втратою, – звернувся співак.

Читайте також:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти